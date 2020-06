Godzilla vs Kong: Adam Wingard conferma il rating del film

Godzilla vs Kong ha un rating PG-13, come confermato dal regista Adam Wingard con un post condiviso su Instagram.

Il progetto porterà in scena lo scontro tra le due iconiche creature e i fan possono quindi attendersi epiche scene di distruzione e scontri.

Il regista Adam Wingard ha scritto online: "Godzilla vs. Kong ha un rating PG-13 per delle intense sequenze di violenza tra le creature, distruzione e alcune battute esplicite".

Il progetto prodotto da Legendary Pictures porterà sugli schermi le due potenti forze della natura che si scontreranno dando vita a un'epica battaglia, mentre Monarch intraprende una pericolosa missione in un terreno fantastico inesplorato, facendo emergere degli indizi riguardanti le origini dei Titani, una cospirazione umana che minaccia di spazzare via per sempre le creature, buone e cattive, dalla faccia della Terra.

Il lungometraggio è stato diretto dal regista Adam Wingard e nel cast ci saranno le star Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

Godzilla vs. Kong proseguirà le avventure legate all'iconico mostro dopo King of the Monsters che ha incassato solo 385 milioni a fronte di una spesa di 200 milioni. I precedenti capitolo del franchise, distribuiti nel 2004 e nel 2007, erano invece arrivati rispettivamente a quota 524 e 566 milioni di dollari.