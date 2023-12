Godzilla Minus One: il regista svela il suo personaggio preferito del film

Il regista di Godzilla Minus One Takashi Yamazaki ha svelato il suo personaggio preferito del film e no, non è Godzilla.

In occasione dell'uscita di Godzilla Minus One il regista Takashi Yamazaki ha svelato a CBR il suo personaggio preferito del film. Godzilla Minus One è stato elogiato per i suoi personaggi ben scritti ma ce n'è uno a cui Yamazaki è particolarmente affezionato. Si tratta di Kenji Noda, l'ex ingegnere navale interpretato da Hidetaka Yoshioka.

"Premesso che amo i miei personaggi principali. Tuttavia, direi che il dottor Noda, lo scienziato, è il mio preferito perché è un personaggio molto umano. Ho lavorato con Yoshioka su una serie di altri progetti, ed è stato fantastico che abbia avuto il tempo di interpretare il dottor Noda perché ha dato così tanto al suo personaggio. Inoltre credo che sia il personaggio con la personalità più simile alla mia", ha detto Yamazaki.

In seguito il regista ha aggiunto un altro personaggio alla classifica: "L'altro personaggio che mi piace di più è Tatsuo Hotta interpretato da Mio Tanaka , il capitano della Yukikaze. In generale, sembra il tipo di leader su cui puoi contare. Ma la prima volta che incontra Godzilla, è davvero è fuori di testa e vuole scappare, ma il dottor Noda gli ricorda: 'No, devi mantenere la tua posizione!' E alla fine si riprende! Quindi questi sono i due personaggi che mi piacciono molto"

Godzilla Minus One è il nuovo impressionante capitolo del fenomeno globale Godzilla prodotto da TOHO che sin dalla sua uscita ha incontrato un'ottima accoglienza, ricevendo gli elogi del regista Guillermo del Toro e ottimo punteggio su Rotten Tomatoes.

In Italia il lungometraggio è arrivato nelle sale dall'1 al 6 dicembre e la distribuzione sul grande schermo ha coinciso con il 70° anniversario del debutto cinematografico di Godzilla e ci trascina nel Giappone del dopoguerra, su cui incombe un nuovo terrore. È Godzilla, che costringe la popolazione del paese devastato dal conflitto a combattere nuovamente per la sua sopravvivenza.

Quello di Godzilla, nato dall'omonimo film del 1954 diretto da Ishirō Honda e diventato immediatamente un classico del genere, è stato riconosciuto dal Guiness World Records come il franchise cinematografico più longevo al mondo. Dalle sue origini come allegoria della bomba all'idrogeno, Godzilla si è evoluto in un amato fenomeno dei "kaiju", i terribili mostri della fantascienza giapponese, superando i confini cinematografici e diventando una pietra di paragone culturale anche nel mondo della musica e del gaming.