Godzilla Minus One: per Guillermo del Toro il film è 'un miracolo'

Tra i fan del film Godzilla Minus One c'è anche il regista Guillermo del Toro che, online, ha condiviso le sue lodi al progetto.

Godzilla Minus One ha ottenuto un'altra prestigiosa approvazione: Guillermo del Toro ha infatti visto il film e ha condiviso online la sua opinione.

Le parole del regista messicano sono estremamente positive e potrebbero alimentare le speranze dei fan in attesa dell'annuncio di un sequel.

Il commento del filmmaker

Guillermo del Toro, condividendo un video promozionale di Godzilla Minus One, ha scritto: "Nella top 3 dei film di Godzilla mai realizzati (in realtà tra i migliori due). Ambizione e realizzazione a misura della sala cinematografica. Un miracolo".

Le ottime recensioni e un'accoglienza più che positiva da parte del pubblico stanno alimentando le voci riguardanti lo sviluppo di un possibile sequel, tuttavia Toho non ha ancora annunciato ufficialmente i progetti per il futuro.

I dettagli del film

In Italia il lungometraggio è arrivato nelle sale in occasione del 70° anniversario del debutto cinematografico di Godzilla e ci trascina nel Giappone del dopoguerra, su cui incombe un nuovo terrore. È Godzilla, che costringe la popolazione del paese devastato dal conflitto a combattere nuovamente per la sua sopravvivenza.

Takashi Yamazaki firma la regia, la sceneggiatura e i VFX del film, che vede protagonisti da Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki.

Quello di Godzilla, nato dall'omonimo film del 1954 diretto da Ishirō Honda e diventato immediatamente un classico del genere, è stato riconosciuto dal Guiness World Records come il franchise cinematografico più longevo al mondo. Dalle sue origini come allegoria della bomba all'idrogeno, Godzilla si è evoluto in un amato fenomeno dei "kaiju", i terribili mostri della fantascienza giapponese, superando i confini cinematografici e diventando una pietra di paragone culturale anche nel mondo della musica e del gaming.