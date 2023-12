Godzilla Minus One: ecco la spiegazione del titolo del monster movie

Godzilla Minus One, l'ultimo film che vede protagonista il Kaiju, ha un titolo intrigante che, a ben guardare, ha un significato più profondo di quanto si pensi.

Arrivati al finale del film, è chiaro che si rifà alla celebre età dell'oro del franchise. Rinunciando all'espansione della storia del recente MonsterVerse per un thriller Kaiju molto più semplice, le recensioni di Godzilla Minus One hanno evidenziato l'eccezionale regia, e a oggi è uno dei film di mostri meglio recensiti degli ultimi anni.

Uno degli elementi più interessanti di Godzilla Minus One è la sua storia. I personaggi umani in mostra sono molto più impressionanti dei recenti tentativi del MonsterVerse. A seguire, un altro modo in cui Godzilla: Minus One rompe le convenzioni degli ultimi tempi è il suo titolo un po' ambiguo, anche se la storia del film chiarisce in un attimo il suo significato.

Il vero significato del titolo di Godzilla Minus One deriva da ciò che il mostro rappresenta nel film e da ciò che Godzilla ha simboleggiato nella maggior parte delle iterazioni del Kaiju al di fuori del MonsterVerse.

Godzilla è stato originariamente creato come allegoria della guerra nucleare, il cui terrore del Giappone nella maggior parte dei film incentrati sulla creatura è servito come metafora degli orrori della guerra. Godzilla: Minus One ribadisce questa idea, con il film ambientato nel Giappone del 1945.

L'idea alla base del titolo Godzilla Minus One è quella di evidenziare come il Giappone fosse a zero - il punto più basso del Paese - dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dall'essere dalla parte opposta della guerra rispetto alle potenze alleate della Seconda Guerra Mondiale agli attacchi nucleari su Hiroshima e Nagasaki, negli anni '40 il Giappone era in uno stato incredibilmente disastroso.

Nel film, la ristrutturazione del Giappone come paese è peggiorata in modo incommensurabile dalla comparsa di Godzilla e dai suoi successivi attacchi contro il paese, da cui il titolo di Meno uno, quando l'ondata di terrore di Godzilla porta il paese sotto zero.