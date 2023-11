Godzilla Minus One debutta su Rotten Tomatoes con un punteggio 'perfetto'

Sono arrivate online le prime recensioni di Godzilla Minus One che hanno fatto esordire la pellicola su Rotten Tomatoes con un punteggio "perfetto" del 100% di pareri positivi.

Anche se il numero potrebbe sempre scendere quando arriveranno altre recensioni, è sicuramente un ottimo inizio per il film, che aveva già raccolto elogi prima della sua uscita. Alcune delle recensioni offrono giudizi particolarmente positivi: "Il risultato è il miglior film su Godzilla dai tempi del film originale del 1954, grazie alla storia avvincente, a Godzilla che fa ciò che Godzilla sa fare meglio, al cast meraviglioso e alla splendida fotografia".

"Godzilla Minus One riporta il mostro alle sue origini come metafora dell'ansia e del dolore del Giappone del dopoguerra, offrendo uno spettacolo emozionante che contiene anche un palpabile sottofondo emotivo", leggiamo in un'altra recensione.

In un'altra, il film viene definito un "blockbuster entusiasmante e pieno di spettacolo" che "riporta il re dei mostri alle sue radici nel Giappone del secondo dopoguerra. La storia è incentrata sui personaggi, ma le scene dei mostri sono emozionanti ed efficaci".

Godzilla Minus One: il trailer anticipa il ritorno del re dei mostri

Il film, scritto e diretto da Takashi Yamazaki, è uscito il 3 novembre sul mercato giapponese e arriverà nelle sale americane a dicembre; in Italia sarà possibile vederlo in sala dall'1 al 6 dicembre. Il cast comprende Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki.