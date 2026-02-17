Godzilla Minus Zero: la trama leaked ha svelato un "mostruoso" ritorno?

Nuove anticipazioni sulla sinossi del sequel del cult movie di Takashi Yamazaki avrebbero rivelato svolte narrative a sorpresa per il monster movie.

Dopo il successo di Godzilla Minus One, monster movie che ha superato i 113 milioni di incassi globali, i fan attendono con ansia l'arrivo del sequel, Godzilla Minus Zero. Finora le notizie sul progetto sono state centellinate, ma adesso la trama del sequel sarebbe trapelata in rete anticipando un "mostruoso" ritorno.

Per il momento le uniche conferme che si hanno sul sequel riguardano il titolo, Godzilla Minus Zero, per l'appunto, e il ritorno del regista Takashi Yamazaki oltre a quello del team degli effetti speciali, premiato con un Oscar per l'originale del 2024. Ecco cosa rivelano le nuove anticipazioni diffuse da SFFGazette.com.

Una scena di Godzilla Minus One

Dettagli della trama leaked

Dopo le devastanti conseguenze del primo assalto di Godzilla in Godzilla Minus One, Kōichi Shikishima (Ryūnosuke Kamiki) è determinato a condurre un'esistenza pacifica ricostruendo la sua famiglia con Noriko (Minami Hamabe) e la giovane Akiko (Sae Nagatani), allontanandosi dagli incubi della guerra e dei mostri.

A interrompere la sua quiete è proprio il ritorno di Godzilla, completamente rigenerato, più grande e più feroce, mentre un'antica forza inizia a risvegliarsi sotto Aokigahara, vicino al Monte Fuji, mettendo in pericolo la fragile nazione e costringendo Kōichi a riconsiderare la sua promessa.

Mentre la posta in gioco si fa più alta che mai, Kōichi torna a combattere con riluttanza, unendosi ai vecchi compagni e alle forze dell'alleanza tra Stati Uniti e Giappone per affrontare i due kaiju e proteggere coloro che ama, soprattutto mentre la connessione di Noriko con Godzilla si rafforza, trascinandola pericolosamente più vicino alla furia del mostro.

Il mostro insegue una motovedetta in mare

Che cosa ci aspetta nel sequel?

Per fare il punto sulla situazione potere far riferimento alla nostra recensione di Godzilla Minus One. Secondo la trama leaked, il sequel riporterà in scena i personaggi del primo film e anticipa, inoltre, un'alleanza tra soldati giapponesi e americani per combattere non uno bensì due kaiju.

La presenza di personaggi americani potrebbe anticipare uno sforzo economico da parte di Toho per ingaggiare qualche star di Hollywood, attirando l'attenzione del pubblico internazionale che ha già premiato il primo film.

Per quanto riguarda il secondo Kaiju, la teoria prevalente al momento è che vedremo una nuova versione di Mothra, ma è possibile anche l'arrivo di una nuova creatura simile al Titan X della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters.

Godzilla Minus Zero arriverà nei cinema a novembre 2026.