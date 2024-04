Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, ancora primo al box office USA, vola a 135 milioni

Primato dei primati al box office americano di questo weekend dominato, per la seconda volta, da Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero. Il nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary Entertainment e Warner Bros. conserva saldamente la prima posizione incassando altri 31,7 milioni che lo portano a un lauto totale di 135 milioni. Come anticipa la nostra recensione senza spoiler di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, il film racconta la sinergia tra le due più potenti creature mostruose per salvare il pianeta da una temibile minaccia. Nel cast Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Dan Stevens.

Monkey Man: Dev Patel durante una scena del film

Questione di scimmie, visto che alle spalle dei titani che lottano per la difesa della terra debutta Monkey Man, esordio alla regia dell'attore Dev Patel. L'action movie rifiutato da Netflix supera i 10 milioni di incasso da 3.029 sale e segna una media per sala di 3.334 dollari. Come rivela la nostra recensione di Monkey Man, il film racconta la vendetta di un pugile indiano che si infiltra nell'impero criminale sotterraneo della sua città.

Ancora in calo - del 42% - gli incassi di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il cui target di pubblico privilegiato è più o meno lo stesso del franchise di Godzilla. E così la nuova avventura degli Acchiappafantasmi deve accontentarsi di altri 9 milioni che portano l'incasso totale a 88,8 milioni in patria e a 138 milioni globali, il tutto a fronte di un budget di 100 milioni, spese di marketing escluse. Scoprite la nostra recensione di Ghostbusters: Minaccia Glaciale.

Omen - L'origine del presagio: Nell Tiger Free e Nicole Sorace in una scena del film

Raro che un horror vada male al botteghino americano, ma nonostante le recensioni positive Omen - L'origine del presagio deve accontentarsi di un incasso di soli 8,3 milioni da 3.375 sale, e di una media per sala di 2.477 dollari. Sembra che il film della 20th Century Studios sarà fortunato se riuscirà a recuperare il budget di 30 milioni di dollari. I tentativi di rivitalizzare franchise degli anni '70 non sembrano sortire l'effetto sperato visto che anche L'Esorcista - Il credente di David Gordon Green non è riuscito a sfondare al botteghino. Qui la nostra recensione di Omen - L'origine del presagio.

Quinto posto per Kung Fu Panda 4, altro hit d'animazione targato Universal e DreamWorks Animation. Il nuovo capitolo delle avventure del panda Po incassa altri 7,8 milioni di dollari, per un totale domestico di 166 milioni in quattro settimane. A livello globale, il cartoon vola a oltre 410 milioni, segnando un nuovo grande successo per il franchise. Scoprite la nostra recensione di Kung Fu Panda 4.