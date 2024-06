Godzilla x Kong 3, quando uscirà? Svelata la data

La leggendaria creatura kaiju, Godzilla, si prepara a scuotere nuovamente le fondamenta del grande schermo con il prossimo film "Godzilla x Kong: The New Empire". Il colossal, che vede Godzilla e Kong affrontarsi nuovamente in una battaglia titanica, ha finalmente una data di uscita.

Un'avventura epica in arrivo: il nuovo film di Godzilla x Kong!

Warner Bros. e Legendary hanno annunciato la data d'uscita del prossimo film del MonsterVerse: sarà il 26 marzo 2027. Questa nuova avventura promette di portare i due colossi in territori ancora inesplorati, aggiungendo nuovi elementi all'universo cinematografico dei kaiju.

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero - Godzilla e Kong sono pronti a lottare insieme

L'annuncio della data di uscita ha scatenato una frenesia tra gli appassionati del franchise, che nono sono pochi, dato che Godzilla x Kong ha incassato 569,9 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di produzione di 150 milioni di dollari. I fan sono già impegnati in speculazioni su cosa aspettarsi da questa nuova avventura. Saranno introdotti nuovi alleati o nemici per Godzilla e Kong? O magari vedremo un altro team-up inedito contro una minaccia comune?

MonsterVerse, il futuro cinematografico (e non solo) dell'universo di Godzilla e King Kong

Quello che sappiamo è che il titolo del prossimo film di Godzilla e Kong si intitolerà "The New Empire" e lascia intuire che ci sarà una svolta significativa nella storia, forse con un cambiamento drastico nel panorama del MonsterVerse. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, ma Grant Sputore, che ha lavorato ad altri titoli fantascientifici come "I Am Mother", si occuperà della regia, basandosi su una sceneggiatura di David Callaham ( Spider-Man: Across the Spider-Verse ; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ), che in precedenza aveva collaborato a Godzilla.