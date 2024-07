Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero in blu-ray, la recensione: audio monstre, occhio a non urtare i vicini

Un'esplosiva resa dei conti è al centro della nuova avventura cinematografica del Monsterverse di Legendary Pictures, che fa seguito alla precedente battaglia fra Titani del 2021. In Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero si approfondiscono ulteriormente le storie e le origini di questi due giganteschi mostri protettori di due mondi differenti ma intrinsecamente uniti, ovvero la superficie e la Terra Cava, nonché i misteri di Skull Island. Le nuove vicende hanno inizio quando proprio dal sottosuolo comincia ad arrivare un misterioso segnale intercettato dalla mente di Jia, ultima sopravvissuta della tribù Iwi di Skull Island.

I due titani in una suggestiva immagine di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero

Come si può ben immaginare, con questi due titani di mezzo, le premesse per un prodotto homevideo ad alto tasso di spettacolarità ci sono tutte. E infatti l'edizione blu-ray di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero targata Warner Bros. Home Entertainment che abbiamo potuto apprezzare è molto valida tecnicamente e ricca di extra. Ma come vedremo in questa recensione, c'è soprattutto un aspetto per il quale merita davvero di vivere l'esperienza casalinga, ed è quello audio.

Un audio devastante: occhio ai rapporti con i vicini di casa

Il blu-ray di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero

In un film come Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, per quanto il video e gli effetti speciali siano affascinanti, il reparto audio è infatti quello più significativo, soprattutto in un prodotto homevideo. Ebbene qui, con due giganti (e tutti gli altri personaggi a dir poco corpulenti) a menarle di santa ragione, c'era davvero tanta attesa per capire fin dove si sarebbe spinto il prodotto casalingo. Ebbene, possiamo tranquillamente dirvi di stare attenti a non mettere sottosopra il salotto di casa e a non urtare il vicinato, perché soprattutto nel Dolby Atmos inglese (che del resto nelle scene di lotta, senza dialoghi, vi consigliamo comunque di provare), se non adeguatamente controllato, l'audio potrebbe scatenare qualche spiacevole discussione.

Una scena con un Suko particolarmente aggressivo

Il tutto per dirvi che siamo di fronte a un reparto davvero roboante, che sfrutta in pieno tutto il fragore prodotto dai duelli dei giganti, con una quantità impressionante e avvolgente di effetti sonori e bassi impetuosi. In mezzo a questo grande caos cercano di insinuarsi la colonna sonora e qualche sparuto dialogo. Tutto questo, soprattutto la parte più strong, è ovviamente al top nel Dolby Atmos inglese, mentre nel DTS HD 5.1 italiano resta un gradino sotto ma è pienamente godibile. E poi lo ripetiamo, con così pochi dialoghi, meglio godersi la traccia originale.

Godzilla e Kong - Il nuovo impero, la recensione: come abbattere lo status quo del MonsterVerse

Il video esalta gli incredibili luoghi del film

Dan Stevens e Rebecca Hall in una situazione piuttosto critica

Passando al video, va ricordato che siamo di fronte a un film strazeppo di CGI, effetti digitali e colori esplosivi ad alto contrasto, quindi un processo non semplice e con basso tasso di naturalezza. Il video del blu-ray se la cava egregiamente, anche se non abbiamo dubbi che il 4K sappia tirar fuori ancora più grinta e brillantezza, soprattutto per quanto riguarda la folgorante parte cromatica.

Un primo piano di un Kong arrabbiato

Ma già nel blu-ray il video è ottimo, qualche fisiologica piccola sbavatura emerge in mezzo a questo grande caos digitale, soprattutto nelle frenetiche scene di combattimento, con qualche cenno di banding e di posterizzazione, fenomeni che comunque restano sporadici e in definitiva poco significativi. Per il resto il dettaglio è eccellente, la resa dell'imponente maestosità visiva del tutto è molto efficace e suggestiva, e anche il croma è intenso, con colori vivaci e un nero profondo.

Godzilla e Kong si preparano alla battaglia

Gli extra: tanti contributi interessanti per oltre un'ora di materiale

Dan Stevens, Rebella Hall e Kaylee Hottle avanzano senza paura

Corposo e abbondante il reparto dedicato agli extra. Oltre al commento audio troviamo una lunga sequenza di contributi brevi ma che portano la durata complessiva a circa 70 minuti. Si parte con GxK: Day of Reckoning (6') che è una panoramica generale del film e del suo ruolo nel franchise, quindi Evolution of the Titans, diviso in Godzilla Evolved (5' e mezzo) sul nuovo look di Godzilla e From Lonely God to King (6') sul viaggio emotivo di Kong. A seguire Into the Hollow Earth, diviso in Visualizing Hollow Earth (6') sugli incredibili luoghi che si trovano sotto la superficie terrestre, e Monsters of Hollow Earth (5' e mezzo) sui mostri della terra cava con concept art ed effetti speciali. Si prosegue con The Battles Royale, con tre featurette sulla grande battaglia: A Titanic Fight Among the Pyramids (5' e mezzo) sulla location, The Zero Gravity Battle (5') su un altro importante aspetto della scena, e infine The Titans Trash Rio (5' e mezzo) sulla distruzione di punti di riferimento iconici nella sequenza.

Dan Stevens e Brian Tyree Henry molto preoccupati

Si passa poi a The Intrepid Director: Adam Wingard, diviso in Big Kid (4') sul grande entusiasmo giovanile del regista e in Set Tour (4') che ovviamente è un giro guidato sul set. Poi troviamo The Imagination Department (4') con concept art, illustrazioni e sculture dei personaggi, e The Monarch Island Base: Portal to Another World (5' e mezzo) sul design della produzione e i dettagli visivi della base della Monarch. Per chiudere The Evolution of Jia: From Orphan to Warrior (6') sul personaggio di Jia, e Bernie's World: Behind the Triple Locked Door (3' e mezzo), ovvero un tour dell'appartamento di Bernie.