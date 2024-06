Godzilla e Kong - Il nuovo Impero fa il botto: è record di incassi per il MonsterVerse

Nonostante le recensioni generalmente negative che ha ricevuto, Godzilla e Kong - Il nuovo impero è diventato il film del MonsterVerse col più alto incasso di sempre.

Quinto film del franchise, Il nuovo impero ha visto andare in scena l'ultima alleanza tra Godzilla e King Kong, che uniscono le forze per combattere contro il malvagio Skar King e lavorano per salvare il mondo e le Grandi Scimmie. Sebbene le critiche non siano state eccezionali, il pubblico ha apprezzato moltissimo quest'ultima avventura.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero ha battuto tutti gli altri film del MonsterVerse con oltre 570 milioni di dollari al botteghino mondiale. Kong: Skull Island era il precedente detentore del record, con 568,6 milioni di dollari.

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero - Godzilla e Kong in una foto

Il totale mondiale de Il nuovo impero è ancora più impressionante se si considera il suo budget "ridotto". Con soli 135 milioni di dollari, ha il budget più basso nella storia del franchise, eppure è riuscito ad incassare più di tutti i suoi predecessori.

Godizlla e Kong, il sequel è già ufficiale

Per ottenere un profitto, l'ultimo sequel aveva bisogno di incassare oltre 400 milioni di dollari al botteghino, e li ha superati abbondantemente raggiungendo e superando i 500 milioni di dollari nel mondo. Ha guadagnato 196 milioni di dollari a livello nazionale e 371,3 milioni di dollari a livello internazionale.

Il Nuovo Impero ha prosperato nonostante questi ostacoli, segno della sua forza e del crescente interesse per il franchise del MonsterVerse. Non sorprende che il sequel di Godzilla e Kong sia già stato confermato e sia nelle prime fasi di sviluppo con un nuovo regista. Mentre il box office continua a cercare di riprendersi, i futuri film del franchise potrebbero aprire la strada a un rinnovato interesse.