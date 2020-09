Gli anni più belli: stasera su Sky Cinema Uno il film con Pierfrancesco Favino ed Emma Marrone

Arriva stasera su Sky Cinema Uno, alle 21:15 e in prima visione TV, Gli anni più belli - disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV -, il film diretto da Gabriele Muccino che racconta quarant'anni di vita di quattro adolescenti che diventano uomini.

Un gruppo di quattro amici, formato da Giulio (Pierfrancesco Favino), Paolo (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria) e l'affascinante Gemma (Micaela Ramazzotti), ha vissuto intensamente gli ultimi quarant'anni di storia italiana. Dal 1980 ad oggi, dall'adolescenza fino all'età adulta, i tre uomini avevano già condiviso l'infanzia per poi incontrare, durante gli anni del liceo, Gemma, di cui Paolo si innamora immediatamente. Tra speranze, successi e fallimenti e successi, le loro vicende (ambientate in epoche diverse) diventano un modo per ricordare da dove veniamo, per dire chi siamo oggi e per intuire chi saranno i nostri figli. Ciò che viene fuori con forza è che tutti apparteniamo ad una ruota dell'esistenza nella quale le dinamiche non fanno altro che ripetersi stancamente, da una generazione all'altra. Dopo essersi allontanati e poi riuniti, i quattro saranno ancora una volta insieme per ricordare i momenti di gioia e quelli che hanno messo duramente alla prova la loro amicizia. Con l'amara consapevolezza che gli anni più belli non torneranno.

Gli anni più belli: una scena con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Micaela Ramazzoti

"Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e i loro fallimenti specchio dell'Italia e anche degli italiani dagli anni '80 ad oggi.

Il film è un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni ed epoche differenti", queste le parole di Gabriele Muccino per descrivere il suo ultimo film.

Prodotto da Lotus Production con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment S.r.l., Gli anni più belli è scritto da Gabriele Muccino e Paolo Costella e le musiche originali sono di Nicola Piovani. Accanto ai quattro protagonisti, per la prima volta in veste di attrice cinematografica c'è Emma Marrone.