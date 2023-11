Il gladiatore 2: ecco quando ripartiranno le riprese del sequel di Ridley Scott

Dopo lo stop obbligato a causa dello sciopero degli attori, le riprese del sequel de Il gladiatore riprenderanno la prossima settimana, con tutto il cast finalmente a disposizione di Ridley Scott.

Sono passati circa cinque anni da quando sono iniziate a circolare notizie serie su un sequel de Il gladiatore di Ridley Scott, la cui sceneggiatura è stata ultimata la scorsa primavera. Secondo quanto riportato da Variety, il film, la cui uscita è prevista per il 22 novembre 2024, riprenderà la produzione a Malta tra meno di una settimana.

Oltre al protagonista Paul Mescal, il cast de Il gladiatore 2 (che è ancora il titolo provvisorio in attesa di quello ufficiale) includerà diversi attori di spicco di Hollywood, tra cui Denzel Washington e Pedro Pascal, oltre al veterano Djimon Hounsou, che aveva recitato nel film originale nel ruolo di Juba, alleato dell'allora protagonista Russell Crowe, e Connie Nielsen che riprenderà il ruolo di Lucilla.

Il Gladiatore 2 è ambientato anni dopo gli eventi dell'originale e segue le vicende di Lucio adulto (Paul Mescal), nipote di Commodo (nel primo film interpretato da Joaquin Phoenix). Dato il salto temporale e dato il finale del primo film, Russell Crowe non è stato coinvolto nel sequel. Crowe ha vinto l'Oscar come miglior attore proprio grazie al ruolo di Massimo Decimo Meridio nel 2001.

Proprio a causa della sua partecipazione alle riprese de Il gladiatore 2, quelle di The Last of Us 2 sono state posticipate.