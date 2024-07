Il VERO trailer de Il Gladiatore 2 (per i nostalgici di Hans Zimmer)

Se non avete apprezzato le scelte musicali azzardate del trailer de Il Gladiatore lanciato ieri non preoccupatevi, ci abbiamo pensato noi ad aggiustarlo.

Dopo il lancio del trailer de Il Gladiatore 2, i social media sono stati invasi dalle critiche di molti fan colpiti negativamente dalle scelte musicali azzardate presenti nel promo, in primis il brano rap di Kanye "Ye" West e Jay Z No Church in the Wild. Mentre la tempesta prosegue e i dislike superano di gran lunga i like sotto il video nel canale YouTube ufficiale di Paramount, ci abbiamo pensato noi a sistemare le cose riproponendovi il "vero" trailer de Il Gladiatore 2 con la musica originale del primo capitolo firmata da Hans Zimmer.

Polemiche a parte, l'attesa per l'arrivo de Il Gladiatore 2 è alle stelle dopo le anticipazioni che parlano di sequenze di combattimento spettacolari e ricostruzioni scenografiche maestose. Anche se qualcuno storce il naso sulla presenza di Denzel Washington, non proprio il tipico antico romano, quantomeno nell'immaginario dei peplum trasmesso finora sul grande schermo, anche senza la presenza di Russell Crowe, perito alla fine del primo Il Gladiatore, il cast del sequel è davvero stellare.

Il protagonista Paul Mescal ha plasmato il proprio corpo per interpretare Lucio Vero, ormai adulto, che ha seguito le gesta di Massimo finendo per combattere nell'arena mentre va in cerca di vendetta contro chi gli ha sterminato la famiglia. Al suo fianco il premio Oscar Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen che fa ritorno nei panni di Lucilla e l'interprete di Stranger Things Joseph Quinn nei panni dell'imperatore Caracalla.

Paul Mescal sguaina la spada

La fortuna de Il Gladiatore

Uscito nel 2000, Il Gladiatore è stato un immenso successo di critica e commerciale incassando oltre 460 milioni di dollari in tutto il mondo. Al centro della pellicola la star Russell Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio, leale generale romano tradito da Commodo, il figlio corrotto dell'imperatore Marco Aurelio. Dopo che la sua famiglia viene assassinata, Massimo viene ridotto in schiavitù e diventa un gladiatore, ma usa le sue abilità e il suo carisma per scalare i ranghi, ispirando gli altri mentre va in cerca di vendetta. Il suo obiettivo finale è affrontare Commodo e ripristinare la giustizia a Roma.

Il Gladiatore ha vinto cinque Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Attore per Crowe, su un totale di dodici nomination. Il sequel sarà ambientato 15 anni dopo gli eventi del primo film e seguirà le gesta del figlio di Lucilla. Dopo l'assassinio della madre e della moglie Lucio, nobile decaduto, si reca nella capitale assetato di vendetta. Il vero cattivo del film sarà il personaggio interpretato da Denzel Washington, che muove i fili e rimane impressionato dalla forza e dal talento di Mescal nei combattimenti.