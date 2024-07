Il gladiatore 2: nonostante le critiche trailer da record con 128 milioni di visualizzazioni in 24 ore

Fan impazziti per le prime immagini del sequel di Ridley Scott, che supera anche alcuni giudizi intorno al flm.

Tantissime persone in tutto il mondo hanno guardato il trailer ufficiale di Il gladiatore 2, pubblicato da Paramount e che nelle prime ventiquattro ore ha catturato l'attenzione dei fan. Un traffico incredibile online che ha superato anche quello di Top Gun: Maverick.

Il sequel de Il gladiatore di Ridley Scott è stato visto da 128 milioni di persone in tutto il mondo sui social, inclusi Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e X, soltanto nel primo giorno di pubblicazione online, a fronte delle 75 milioni di visualizzazioni del sequel con Tom Cruise.

Oltre le critiche

Negli Stati Uniti, Il gladiatore 2 ha raggiunto il picco del trend su X e si è classificato al secondo posto nella lista dei trend giornalieri di Google entro le prime ventiquattro ore. Una tendenza che non si è spenta nemmeno dopo tre giorni dal lancio.

Paul Mescal in una scena di Il gladiatore 2

Le visualizzazioni sono salite a 180 milioni. Settimana scorsa, Universal ha deciso di spostare Wicked, adattamento cinematografico del musical di Broadway proprio nel weekend d'uscita di Il gladiatore 2, tanto che molti hanno già iniziato a parlare di effetto Barbenheimer 2.0.

Paul Mescal ha dato un suggerimento:"Wickdiator non suona molto bene, vero? Penso che la mia preferenza sarebbe probabilmente Glicked, se avesse un effetto simile a quello che ha avuto per Barbie e Oppenheimer". Dopo aver assistito alla morte del venerato eroe Massimo (Russell Crowe) per mano di suo zio, Lucio (Paul Mescal) è costretto ad entrare nel Colosseo dopo che la sua casa è stata conquistata dai tirannici imperatori che ora governano Roma con il pugno di ferro.

Con la rabbia nel cuore e il futuro dell'Impero in gioco, Lucio deve guardare al suo passato per trovare forza e onore per restituire la gloria di Roma al suo popolo. Nel cast di Il Gladiatore 2 anche Denzel Washington, Connie Nielsen, Pedro Pascal, Joseph Quinn e Djimon Hounsou.