Ghostbusters: Minaccia Glaciale guida il box office USA, debutto da 45 milioni

Anche se la critica storce il naso, il pubblico americano dimostra la sua affezione al franchise degli Acchiappafantasmi premiando il nuovo capitolo, Ghostbusters: Minaccia Glaciale. Superando ogni aspettativa, l'ultimo capitolo della saga soprannaturale di Sony ha raccolto 45,2 milioni di dollari al suo debutto in 4.345 sale nordamericane, segnando una media per sala di 10.402 dollari. Risultato buono, ma non ottimo se si pensa che il film è costato più del precedente Ghostbusters: Legacy, superando i 100 milioni di budget e a cui vanno aggiunti i costi del marketing. Al botteghino internazionale, il film ha raggiunto 16,4 milioni di dollari da 25 mercati per un totale iniziale di 61 milioni di dollari, ma si attende l'uscita italiana prevista per l'11 aprile.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale debutta su Rotten Tomatoes col punteggio più basso del franchise

Dune - Parte Due: Florence Pugh in una scena

Stabile al secondo posto Dune - Parte Due. La saga di Denis Villeneuve prosegue la sua marcia trionfale al botteghino incassando altri 17,6 milioni che la portano a oltre 233 milioni in patria e a un incasso globale di 574 milioni. Scoprite la nostra recensione di Dune - Parte Due, che vanta un cast stellare capitanato da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Florence Pugh e Austin Butler.

Dune - Parte Due, perché il pianeta degli Harkonnen è in bianco e nero? Lo spiega Denis Villeneuve

Dopo due settimane al primo posto nella classifica degli incassi, Kung Fu Panda 4 di Universal e DreamWorks Animation scende in terza posizione. Le vendite dei biglietti per il film per famiglie sono state ancora forti con 16,8 milioni di dollari di incasso e un calo del 44% rispetto al fine settimana precedente. Finora la pellicola animata ha accumulato 133 milioni di dollari al botteghino nazionale e 268 milioni di dollari a livello globale. Scoprite la nostra recensione di Kung Fu Panda 4.

Kung Fu Panda 4: Fabio Volo è un Po più country, Jack Black è rock

In quarta posizione troviamo l'altra nuova uscita del weekend americano, Immaculate, horror a sfondo religioso interpretato dalla star di Madame Web Sydney Sweeney. 5,3 milioni di d'incasso da 2.354 sale dimostrano un tiepido interesse del pubblico per la pellicola che vede Sweeney nei panni di una suora americana che si reca in un solitario monastero nella campagna italiana. Ma la sua calorosa accoglienza viene interrotta quando scopre che la sua nuova dimora nasconde alcuni oscuri segreti. "Il film vede protagonista lapopolare Sydney Sweeney, ma i film horror non sono guidati dal cast", afferma David A. Gross, che gestisce la società di consulenza cinematografica Franchise Entertainment Research, che ha classificato il risultato del fine settimana di apertura come "discreto". "Sono guidati da un gancio: la bambola malvagia, il sorriso malvagio, la presenza invisibile o silenziosa, il filmato ritrovato, il bambino posseduto. Questo è ciò che terrorizza il pubblico. Qui il gancio non è del tutto chiaro".

Il dramma sui cani di Mark Wahlberg, Arthur the King, completato la top five con 4,4 milioni di dollari da 3.003 location. Ad oggi ha generato 14,6 milioni di dollari, cifra non esattamente impressionante. Tuttavia, la Lionsgate ha speso solo 19 milioni di dollari per il film, quindi alla fine dei conti la pellicola potrebbe limitare i danni al botteghino.