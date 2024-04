Ghostbusters: Minaccia Glaciale conquista il box office italiano, ma non sfonda

Accoglienza calorosa, ma non troppo, per il nuovo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi che non supera gli 881.000 euro al debutto.

La prima posizione di Ghostbusters: Minaccia Glaciale al box office italiano viene, però, accompagnata da un'accoglienza tiepida. Il nuovo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi non supera gli 881.000 euro al debutto in 430 sale e segna "solo" 118.808 presenze (secondo Cinetel). Siamo ben lontani dai numeri dei precedenti blockbusters anche se si spera che queste cifre siano destinate a salire nei prossimi giorni. Come svela la nostra recensione di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il film rappresenta un ritorno alle origini pur focalizzandosi sui giovani eredi degli Acchiappafantasmi.

Un mondo a parte: Virginia Raffaele, Antonio Albanese in una scena

Notevole exploit per il film di Riccardo Milani con Antonio Albanese* e Virginia Raffaele, Un mondo a parte. La pellicola ha perso la prima posizione, ma altri 633.000 euro di incasso la portano a un *lauto totale di 5,4 milioni di euro. . Qui la nostra recensione di un mondo a parte, Antonio Albanese interpreta un maestro elementare che, da Roma, viene trasferito in una piccola scuola nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo.

Terzo, Kung Fu Panda 4 si gode gli incassi stratosferici e aggiunge altri 426.000 mila euro al suo notevole bottino. Il film d'animazione, alla quarta settimana di permanenza in classifica, vola a 10,2 milioni di euro. Nuove divertenti peripezie per Po e i suoi amici, impegnati a realizzare un sogno come rivela la nostra recensione di Kung Fu Panda 4.

In discesa Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, che raccoglie altri 266.000 euro per un incasso totale di 3,6 milioni. A livello globale, il film ha già raggiunto i 436 milioni e conferma il successo del MonsterVerse Legendary al botteghino. Come anticipa la nostra recensione senza spoiler di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, il film racconta la sinergia tra le due più potenti creature mostruose per salvare il pianeta da una temibile minaccia. Nel cast Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Dan Stevens.

Non c'è possibilità di riprese per gli incassi di Omen - L'origine del presagio. Nonostante i giudizi positivi della critica, l'horror che rilancia il popolare franchise incassa appena 209.000 euro per un magro totale di 660.000 euro in due settimane. I tentativi di rivitalizzare franchise degli anni '70 non sembrano sortire l'effetto sperato visto che anche L'Esorcista - Il credente di David Gordon Green non è riuscito a sfondare al botteghino. Qui la nostra recensione di Omen - L'origine del presagio.