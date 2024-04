Ghostbusters: Minaccia Glaciale, ecco chi sono i nuovi e i vecchi personaggi del film

Ghostbusters: Minaccia Glaciale è il secondo film di un'operazione molto precisa, iniziata con Ghostbusters: Legacy del 2021. Si tratta di un legacy sequel, o un requel (reboot + sequel), un'operazione molto in voga a Hollywood. Non si tratta di dare vita a dei semplici sequel, ma di riprendere in mano una storia e ripotarla in vita, anche dopo molto tempo. In questo senso, Ghostbusters: Minaccia Glaciale è il "sequel del requel". Se i nuovi personaggi incontrano i personaggi storici, il casting è importantissimo: i nuovi volti devono essere all'altezza di quelli leggendari. Pensiamo a Jenna Ortega e Melissa Barrera accanto a Neve Campbell in Scream del 2022, o a Miles Teller accanto a Tom Cruise in Top Gun: Maverick. Ecco qual è allora l'importanza del cast dei legacy sequel di Ghostbusters: nuovi attori per dare vita a nuovi personaggi che si leghino a quelli tradizionali. Andiamo allora a vedere chi sono i protagonisti di Ghostbusters: Minaccia Glaciale.

Trevor Spengler (Finn Wolfhard)

Finn Wolfhard è Trevor Spengler

Una delle idee portanti di Ghostbusters: Legacy era quella di dare alla franchise un effetto Stranger Things: una cittadina di provincia, atmosfere di attesa e dei ragazzini protagonisti. C'era, soprattutto, lui: Finn Wolfhard, il Mike della famosa serie Netflix. Wolfhard è Trevor, uno dei nipoti di Egon Spengler, quindicenne. L'attore (che ovviamente ne dimostra di più) è in scena con il look che conosciamo ormai da tempo: capelli lunghi e spettinati, il fisico longilineo e dinoccolato. Wolfhard, ogni volta che appare sullo schermo, ha l'aria di uno che sembra essere sempre lì per caso, ma, alla fine, sa sempre essere risolutivo.

Phoebe Spengler (Mckenna Grace)

Mckenna Grace è Phoebe Spengler

Mckenna Grace è Phoebe Spengler, l'altra nipote di Egon Spengler, dodicenne quando ha inizio la storia, la sorella minore di Trevor. Truccata ad arte per richiamare il nonno, l'indimenticato Egon Spengler di Harold Ramis, Phoebe è in scena con i capelli ricci e neri e gli inconfondibili occhialini rotondi del nonno. Ha l'espressione furba di chi la sa lunga, è una piccola nerd appassionata di scienza e specializzata in freddure. E ha un'intelligenza fuori dal comune. In questo secondo capitolo, Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sceneggiatura limita un po' l'ironia del personaggio, ma è ancora lei la protagonista. Ed è anche al centro di una delle novità della saga: l'amicizia tra un'Acchiappafantasmi e un fantasma, una ragazza molto giovane che ha perso la vita in un incendio.

Callie Spengler (Carrie Coon)

Carrie Coon è Callie Spengler

Carrie Coon è Callie Spengler, la figlia di Egon Spengler. In Ghostbusters: Legacy ci viene presentata come una madre single, una di quelle donne che vogliono cambiare vita e mettere ordine in un'esistenza incasinata. E cambiano città, un po' come la Cher di Sirene. Callie è la madre di Phoebe e Trevor e, nel primo film, è lei che dà il via alla storia. A interpretarla è Carrie Coon, attrice forse sottovalutata dal cinema americano, che si rivela perfetta per il ruolo che deve interpretare, determinata e credibile anche nel ruolo di eroina d'azione. In questo secondo film è a tutti gli effetti un'Acchiappafantasmi!

Gary Grooberson (Paul Rudd)

Ghostbusters: Minaccia Glaciale - Paul Rudd e Bill Murray in una scena

Ed è un Ghostbuster in tutto e per tutto anche Gary, il personaggio interpretato da Paul Rudd, che è il compagno di Callie e quindi il padre putativo dei due ragazzi. Lo avevamo conosciuto nel primo Ghostbusters: Legacy, nella scuola che frequentavano i futuri Acchiappafantasmi: Gary era il loro professore di scienze, ed era più nerd di loro. Un uomo che ha fede nella scienza e ama gli horror come La bambola assassina e Cujo ("immaginate Beethoven che si ammala di rabbia e comincia a sbranare i bambini" era la sua battuta cult, come "la scienza è punk rock, una spilla da balia nel capezzolo degli accademici"). Paul Rudd, che sembra avere fatto un patto con il diavolo, è proprio quello che si chiede al personaggio di Gary: è l'eterno ragazzo mai cresciuto, perfetto per essere allo stesso tempo un personaggio adulto, un eroe, ma anche un po' infantile. Un po' come noi che guardiamo il film.

Raymond Stanz (Dan Aykroyd)

Dan Aykroyd, a destra, in una scena del film.

E veniamo al Dr. Raymond Stanz, alias Dan Aykroyd, il primo dei personaggi storici, uno dei quattro Acchiappafantasmi del film originale. Stanz è sempre lui. È invecchiato, certo, si è appesantito. Ma quel volto è immediatamente riconoscibile. Passata da tempo l'epopea dei Ghostbusters, ha un negozio a New York dove compra e vende oggetti magici e posseduti. Ed è diventato uno YouTuber, un esperto in materia di fantasmi, che gira video per aiutare le persone e promuovere il suo negozio. Ma proprio dal suo negozio qualcosa riparte. Stanz si è davvero ritirato?

Winston Zeddemore (Ernie Hudson)

Ernie Hudson, a sinistra, e Bill Murray: sono Zeddemore e Venkman, personaggi storici

Il Winston Zeddemore di Ernie Hudson è il primo dei nostri (vecchi) eroi ad entrare in scena. Zeddemore ha un incarico ufficiale ed è lui il maggiore sponsor dei nuovi Acchiappafantasmi. Winston è come un supereroe: prima in giacca e cravatta, poi con la tuta d'azione, quella grigia dei Ghostbusters. È la continuità, la sicurezza, è il dialogo tra presente e passato. E, quando sullo schermo vediamo insieme lui, Stanz e Venkman (come sapete l'Egon Spengler di Harold Ramis è scomparso, come il suo interprete, e questo è uno dei punti di partenza della storia) non possiamo non provare un'emozione forte.

Peter Venkman (Bill Murray)

Bill Murray è Peter Venkman, personaggio storico della saga.

È l'ultimo ad entrare in scena, con un vero e proprio ingresso da star. È forse quello meno convinto dei tre Acchiappafantasmi rimasti. E se diciamo meno convinto pensiamo più a Bill Murray, l'attore, che a Peter Venkman, il suo personaggio. Ci può stare. Tra i vecchi, cari Ghostbusters, Bill Murray è quello che, più di altri, ha avuto una sua carriera, diretto da grandi autori, segnando grandi film. Bill Murray è iconico di per sé, è doppiamente iconico nei panni di Peter Venkman, storico Acchiappafantasmi. Appena entra in scena, Venkman prende subito un goccetto d'alcool. E poi si concede una scena in occhiali da sole neri, quando gli occhiali da sole non servono affatto. Ma l'importante è che ci sia. Bill Murray è l'ironia, l'aplomb, quell'understatement tutto suo. È la star di questo Ghostbusters: Minaccia Glaciale e va bene così.

Nadeem Razmaadi (Kumail Nanjiani)

Kumail Nanjiani, al centro, è Nadeem, l'elemento comico della storia

Ma non è finita qui. Accanto ai nuovi e ai vecchi Ghostbusters c'è lo special guest, un Acchiappafantasmi in pectore che si unisce quasi per caso alla squadra e ne diventa parte integrante. È Nadeem Razmaadi, il padrone di uno dei tanti minimarket asiatici che si trovano in America, che scopre di avere un potere speciale. È il Maestro di Fuoco, ed è capace di spostare le fiamme con il pensiero. Sarà importante per aiutare i nostri eroi. Kumail Nanjiani, l'attore pakistano che lo interpreta, è la quota comica di questo nuovo Ghostbusters. Sì, ve lo garantiamo, un personaggio davvero spassoso.