Gangs of New York e The Holdovers diventano serie TV: tutti i nuovi progetti di Miramax

Miramax sta sviluppando nuove serie TV ispirate a celebri film come Gangs of New York di Scorsese e The Holdovers di Payne, insieme ad altri titoli iconici.

Secondo quanto riportato da Variety, Miramaxavviato lo sviluppo di diversi nuovi show televisivi e miniserie basati su successi cinematografici come Gangs of New York di Martin Scorsese e The Holdovers di Alexander Payne.

Jonathan Glickman, amministratore delegato di Miramax, ha espresso la speranza che Payne possa essere coinvolto direttamente nell'adattamento televisivo di The Holdovers - Lezioni di vita, anche se al momento non è stato confermato alcun accordo ufficiale.

Gli altri progetti seriali in cantiere per Miramax

Oltre ai due titoli principali, Miramax è al lavoro su adattamenti televisivi di altri grandi successi come Chocolat (2000) e Il paziente inglese (1996).

Chocolat: Juliette Binoche e Johnny Depp in una foto

La notizia di una serie basata su Chocolat era già emersa nel novembre 2022 tramite Deadline, mentre lo sviluppo di uno show tratto da Il paziente inglese era stato annunciato nel 2021. Tuttavia, da allora non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti su questi progetti.

Chocolat, diretto da Lasse Hallström e tratto dal romanzo omonimo di Joanne Harris, è interpretato da Juliette Binoche, Johnny Depp, Judi Dench e Alfred Molina. Il film ha ottenuto numerose nomination agli Oscar, tra cui miglior film, miglior attrice protagonista e miglior colonna sonora.

Il paziente inglese, tratto dal romanzo di Michael Ondaatje, è un dramma romantico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Diretto da Anthony Minghella, il film è valso l'Oscar al miglior film, alla miglior regia e alla miglior attrice non protagonista, Juliette Binoche.

Gangs of New York: un'immagine

Uscito nel 2002, Gangs of New York di Martin Scorsese è un'epopea storica ambientata nell'Ottocento newyorkese, con un cast stellare che include Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz. Il titolo fu candidato a numerosi premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia.

Anche The Holdovers, uscito nel 2023 e diretto da Alexander Payne, ha riscosso ampi consensi, ottenendo diverse candidature agli Oscar. Paul Giamatti ha ricevuto una nomination come miglior attore protagonista, mentre Da'Vine Joy Randolph ha ottenuto l'Oscar come miglior attrice non protagonista.