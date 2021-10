Chocolat: "A Johnny Depp non piaceva il cioccolato", svela Juliette Binoche

Juliette Binoche, durante un'intervista del 2016 rilasciata per il The Hollywood Reporter, ha parlato di Chocolat, celebre pellicola del 2000 basata sul romanzo omonimo dell'autrice britannica Joanne Harris, rivelando che a Johnny Depp, in verità, non piace il cioccolato.

La star francese durante l'intervista ha dichiarato: "A dire la verità il negozio di cioccolato presente nel film era del tutto finto. A causa di tutte le luci presenti sul set il cioccolato si sarebbe sciolto, non sarebbe mai stato in grado di resistere a quel caldo. In ogni caso abbiamo avuto il piacere di mangiare del cioccolato per alcune sequenze del film."

"Ed è proprio così che ho scoperto che a Johnny Depp, in realtà, il cioccolato non piaceva affatto, lo sputava dopo ogni ciak; neanche a Alfred Molina piaceva molto." Ha continuato la Binoche. "È stata un'esperienza divertente: avevi continuamente a che fare con questi due attori e le loro facce diventavano sempre più sofferenti dopo ogni ciak."

Secondo la rivista MensXP, Depp era allergico al cioccolato quando era bambino e avrebbe anche sofferto di una serie di eruzioni cutanee dovute all'allergia quando aveva poco più di sette anni. Le persone sviluppano allergie al cioccolato a causa degli ingredienti presenti nel cioccolato stesso: a volte, infatti, i prodotti a base di cacao contengono anche noci, latte, glutine, soia e mais.