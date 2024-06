Chocolat: "Johnny Depp dopo ogni ciak soffriva"

Nel magico mondo di Chocolat, dove il cioccolato sembra essere la chiave per sciogliere i cuori e risolvere i problemi, ci si aspetterebbe che ogni attore abbia una passione sconfinata per il dolce protagonista del film. Tuttavia, la realtà è ben diversa e sorprendente, soprattutto per uno dei suoi protagonisti "amanti" del cioccolato: Johnny Depp.

Johnny Depp e il Paradosso del Cioccolato sul Set di Chocolat

In un'intervista, Juliette Binoche ha svelato un curioso retroscena inerente a Johnny Depp: il carismatico protagonista del film in realtà detesta il cioccolato. "Lo sputava dopo ogni ciak," ha raccontato Binoche, rivelando un dettaglio che ha lasciato i fan increduli. Anche Alfred Molina, un altro membro del cast, non era particolarmente entusiasta del cioccolato, rendendo le riprese piuttosto ironiche e comiche. "È stata un'esperienza divertente vedere le loro facce durante il set."

Chocolat: Juliette Binoche in una scena

È affascinante pensare a come il cinema possa creare illusioni così perfette da farci credere che ogni aspetto di una scena sia autentico e sentito. In Chocolat, vediamo Depp interpretare un personaggio che viene sedotto dai sapori ricchi e seducenti del cioccolato e della dolce pasticciera, mentre nella realtà l'attore combatteva un'avversione per lo stesso.

Il film del 2000 presenta la proprietaria di un negozio di cioccolato (Juliette Binoche) che porta la sua arte in una piccola città, dove si innamora di uno zingaro (Johnny Depp) e lo conquista, con l'aiuto appunto del cioccolato. La conclusione stessa di questo film è fondamentalmente incentrata su quanto sia prezioso il cioccolato nelle nostre vite. Questo paradosso è ancora più ironico se si pensa che qualche anno dopo l'uscita di Chocolat, Johhny Depp sarebbe stato il proprietario de La fabbrica di cioccolato, vestendo i panni di Willy Wonka.