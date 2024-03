The Holdovers accusato di plagio da uno sceneggiatore: 'Hanno copiato parola per parola'

Il film diretto da Alexander Payne e scritto da David Hemingson, The Holdovers - Lezioni di vita, sta affrontando una controversia alla vigilia degli Oscar 2024, dove è candidato a cinque categorie, tra cui quella di migliore sceneggiatura originale.

La pellicola è interpretata da Paul Giamatti nei panni di un cinico insegnante alla Barton Academy che si ritrova a prendersi cura di un adolescente (Dominic Sessa) durante le vacanze di Natale. Secondo lo sceneggiatore che appare tra i crediti di Luca e Paddington 2, Simon Stephenson, il copione presenta notevoli somiglianze con la sua sceneggiatura non prodotta del suo Frisco, che racconta di un cinico pediatra che si ritrova a prendersi cura di un paziente adolescente per un paio di giorni. Lo script di Frisco ha avuto una certa notorietà: nel 2013 è stato inserito nella Black List, che premia le migliori sceneggiature non prodotte dell'anno.

Stephenson ha preparato dei documenti che confrontano le scene di entrambe le sceneggiature e la loro struttura generale. Variety, che ha reso pubblico sabato uno di questi documenti, ha riferito che Stephenson li ha inviati alla WGA a gennaio per denunciare il fatto. Secondo un documento, a Payne sono state inviate bozze della sceneggiatura nel 2013 e nel 2019 nel tentativo di convincerlo a salire a bordo del progetto successivamente rifiutato.

The Holdovers: Dominic Sessa, Paul Giamatti e Da’Vine Joy Randolph

Il documento e l'accusa di plagio

"L'intera sceneggiatura di The Holdovers è stata copiata dalla sceneggiatura di Frisco. Questo include l'intera storia di Frisco, la struttura, la sequenza, le scene, le sottobattute sequenziali all'interno delle scene, la sostanza dell'azione e del dialogo, i personaggi, gli archi, le relazioni, il tema e il tono. La maggior parte della sceneggiatura è stata copiata parola per parola. Un gran numero di elementi unici e altamente specifici creati in Frisco sono facilmente e inequivocabilmente identificabili in The Holdovers", si legge nel documento.

Tra le somiglianze evidenziate da Stephenson c'è un momento iniziale in cui il protagonista viene convocato nell'ufficio del suo capo e messo in riga per aver fatto un torto a un politico. (In The Holdovers, il personaggio di Giamatti ha bocciato il figlio di un senatore degli Stati Uniti. In Frisco, il medico protagonista dà dell'imbecille a una deputata degli Stati Uniti, madre di un suo paziente).

Alla fine dello scorso anno, Payne e Hemingson hanno parlato con THR delle origini del film. Payne ha detto che da tempo desiderava realizzare una pellicola ambientata in un collegio, mentre Hemingson aveva scritto un pilot per una serie tv ambientata in una scuola. Il copione dell'episodio pilota ha attirato l'attenzione di Payne, che ha chiamato lo sceneggiatore.

"All'inizio ho pensato a uno scherzo telefonico, finché non ho visto il prefisso di Omaha e ho capito che si trattava proprio di Alexander Payne", ha ricordato Hemingson a proposito della telefonata di Payne. "E mi ha detto: 'Ho questo film che voglio fare su un professore odioso e socialmente sfiduciato bloccato a scuola durante il Natale: saresti interessato a scriverlo?'".

The Holdovers è in lizza con Maestro, Anatomia di una caduta, Maestro, May December e Past Lives per la categoria di migliore sceneggiatura originale agli Oscar, le cui votazioni si sono concluse alla fine del mese scorso.