Gambit, Lizzy Caplan svela: "Il film con Channing Tataum era una romcom, perché cancellarlo?"

Annunciato in pompa magna dalla 20th Century Fox, il film sul personaggio Marvel dopo vari rinvii non venne mai realizzato

Lizzy Caplan è tornata a parlare recentemente del film su Gambit con Channing Tatum mai realizzato, e del fatto che fosse una "screwball romantic comedy" che avrebbe fatto sicuramente piacere al pubblico e ai fan di questo personaggio.

L'attrice era salita a bordo del progetto nel 2017 come protagonista femminile, anche se all'epoca i dettagli del suo coinvolgimento non erano noti. Tatum ha cercato per anni di far decollare un film su Gambit, ma il progetto fu poi accantonato quando l'acquisto della Fox da parte della Disney fu finalizzato nel 2019.

"Era un'idea davvero forte", ha ricordato Caplan a proposito del film su Gambit. "È un po' strano che sia stato cancellato. Sembra che questa tipologia di film non venga mai scartata, ma è quello che è successo".

Gambit, una commedia romantica nel mondo dei fumetti?

"Ci eravamo messi al lavoro, dovevamo girarlo", ha proseguito. "Credo che ci fosse già una data per l'inizio delle riprese. Avevo avuto degli incontri con Channing, e avevamo un regista, che poi ha lasciato; ma ho avuto diversi incontri con Channing e gli altri produttori. Volevano fare, tipo, una commedia romantica, nello stile delle screwball comedy anni '30, ambientata in quel mondo, che sarebbe stata davvero divertente".

Tatum aveva dichiarato a Variety nel 2022 di essere rimasto "traumatizzato" dalla cancellazione di Gambit dopo aver passato anni a cercare di realizzarlo, aggiungendo: "Dopo quel momento ho chiuso con la Marvel. Non sono riuscito a vedere nessuno dei film. Amavo quel personaggio. È stato troppo doloroso. È stato come perdere un amico perché ero davvero pronto a interpretarlo".

Tuttavia, l'attore ha fatto pace con la Marvel, dopo aver avuto l'occasione di interpretare finalmente Gambit in Deadpool & Wolverine. Proprio in una scena eliminata di quest'ultimo film, vediamo Tatum sopravvivere alla fine della storia. Quindi chissà se un ritorno in solitaria di Gambit è possibile nel futuro del MCU...