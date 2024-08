Deadpool & Wolverine: una scena eliminata con Channing Tatum svela il destino di Gambit

Che fine fa il Gambit di Tatum alla fine della pellicola dei Marvel Studios? Lo rivela questa scena eliminata ora condivisa in rete

Ryan Reynolds sta entusiasmando i fan della Marvel grazie a una scena eliminata di Deadpool & Wolverine che ha condiviso poche ore fa sui social media.

La scena conferma che il Gambit di Channing Tatum non solo è sopravvissuto alla battaglia nel Vuoto, ma ha anche trovato una via d'uscita dalla terra desolata, dato che si può vedere un portale interdimensionale aprirsi nel riflesso degli occhi di Gambit.

Questi portali sono ciò che Deadpool chiama "cerchi di scintille Marvel" nel film (che è ciò che Reynolds ha scritto come didascalia alla clip) e permettono ai personaggi di saltare attraverso il multiverso.

È chiaro che la porta è aperta al Gambit di Tatum per tornare nel suo universo di origine o in qualsiasi altro luogo del multiverso. Anche se non è confermato che il personaggio farà ritorno nel Marvel Cinematic Universe, questa è la più grande conferma che almeno rimane una possibilità.

Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds: "Channing Tatum è nato per interpretare Gambit, ne vogliamo ancora"

Il Gambit di Tatum è stato uno dei grandi camei a sorpresa in Deadpool & Wolverine insieme a Elektra di Jennifer Garner, Blade di Wesley Snipes e Johnny Storm di Chris Evans. Tatum ha trascorso anni durante l'era Marvel della Fox cercando di far decollare un film su Gambit, ma non è mai stato realizzato quando la Disney ha acquistato lo studio. Deadpool & Wolverine ha finalmente dato a Tatum la possibilità di realizzare i suoi sogni e interpretare il personaggio sul grande schermo, ed è pienamente d'accordo con l'idea di interpretare nuovamente il supereroe.

In un'intervista concessa a Variety, l'attore ha ammesso di voler ancora realizzare un film autonomo su Gambit, aggiungendo: "Sono 10 anni che dico di volerlo fare. È nelle mani di Bob Iger e Kevin Feige. Io posso solo pregare Dio".