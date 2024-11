Deadpool & Wolverine, Marvel sarebbe ossessionata dal Gambit di Channing Tatum: film standalone in arrivo?

Il Gambit di Channing Tatum ha un futuro nel Marvel Cinematic Universe? Al momento non è dato saperlo con certezza, ma Ryan Reynolds ha rivelato al podcast "Awardist" di Entertainment Weekly che i dirigenti della Marvel starebbero puntando molto su Tatum dopo il debutto del suo Gambit in Deadpool & Wolverine, successo di quest'ultima estate.

"Onestamente non so cosa succede a porte chiuse nelle sessioni di contabilità della Marvel, ma so che sono ossessionati da lui in quel ruolo", ha raccontato Reynolds. "È un po' la stessa situazione che ho vissuto io. Una volta che dimostri che funziona bene, è davvero quello di cui hanno bisogno. A volte hanno solo bisogno di vederlo in azione".

Reynolds, quindi, si è detto completamente d'accordo con l'eventuale decisione di dedicare più spazio in futuro al personaggio di Gambit: "E Channing è così singolare nel modo in cui interpreta quel personaggio, ma è anche davvero bello fisicamente, per il modo in cui si muove in scena".

Quando Reynolds afferma che si tratta della "stessa situazione" che ha vissuto lui, si riferisce al filmato di prova di Deadpool trapelato nel 2014 che ha convinto la 20th Century Fox che era giunto il momento di realizzare un film vietato ai minori su Deadpool. All'inizio di quest'anno l'attore ha ammesso che "potrebbe aver fornito un aiuto" nella fuga di notizie che ha portato alla nascita del franchise del supereroe, anche se non ha voluto confermarlo ufficialmente.

Sebbene Reynolds non sappia nulla di preciso sul futuro del Gambit di Tatum al cinema, ha spera davvero che il personaggio riuscirà a tornare sul grande schermo con altre avventure, o magari con un film standalone.

Il Gambit di Tatum è stato uno dei grandi camei a sorpresa di Deadpool & Wolverine, insieme alla Elektra di Jennifer Garner, al Blade di Wesley Snipes e al Johnny Storm di Chris Evans. Tatum ha trascorso anni durante l'era Marvel della Fox cercando di far decollare un film su Gambit, ma il progetto è stato definitivamente accantonato quando la Disney ha acquistato lo studio.