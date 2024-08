Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds: "Channing Tatum è nato per interpretare Gambit, ne vogliamo ancora"

Dieci giorni dopo l'uscita di Deadpool & Wolverine nelle sale, Ryan Reynolds ha iniziato il giro di ringraziamenti nei confronti delle star che appaiono nel film soltanto in un cameo. L'ultimo a ricevere i complimenti è stato Channing Tatum.

La star di Magic Mike compare nel ruolo di Gambit, un personaggio che sembra calzargli a pennello, secondo l'opinione di Reynolds che auspica un futuro roseo per Tatum nel mutante, uno dei più apprezzati nell'universo Marvel degli X-Men.

Gambit perfetto

Sul proprio account Instagram, Ryan Reynolds ha dichiarato:"Gambit è un personaggio che Chan è nato per interpretare. La sua storia è simile al mio percorso con Deadpool, nel senso che Chan ha trascorso un decennio cercando di portare la versione più fedele ai fumetti di Gambit sul grande schermo".

Primo piano di Ryan Reynolds nel ruolo di Wade Wilson in Deadpool & Wolverine

Gambit è un personaggio che non è stato ancora particolarmente sviluppato sul grande schermo e Channing Tatum potrebbe essere l'attore perfetto per sviluppare un progetto ad hoc:"Remy LeBeau è una parte della sua anima che deve emergere e affrontare la realtà. Alcuni personaggi possono esistere solo con una combinazione perfetta e questa è quella giusta. Gambit ha trovato il suo interprete ideale in Chan. È uno dei personaggi più cool e intelligenti dei fumetti, ancora largamente inesplorato".

Channing Tatum è collegato a Gambit almeno dal 2006, quando venne considerato per interpretare il personaggio in X-Men: Conflitto finale. Alla fine, il personaggio venne escluso dal film e Taylor Kitsch è stato scelto successivamente per interpretarlo in X-Men le origini - Wolverine nel 2009, il primo film in cui Ryan Reynolds interpreta Deadpool.

In seguito, il progetto di un film su Gambit con Channing Tatum protagonista nei panni del personaggio Marvel è rimasto in una sorta di limbo per diverso tempo, prima dell'acquisto di 20th Century Fox da parte di Disney, che portò al suo accantonamento definitivo.