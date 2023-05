Furiosa, Charlize Theron sul casting di Anya Taylor-Joy: "Non riesco a pensare a un'attrice migliore"

Dopo il clamoroso successo di Mad Max: Fury Road, film di George Miller che ha fatto incetta di Oscar, è stato dato il via libera alla realizzazione di un prequel dal titolo Furiosa, incentrato proprio sulla versione giovanile del personaggio interpretato da Charlize Theron. A vestirne i panni ci penserà Anya Taylor-Joy, una scelta di casting approvata dalla stessa Theron.

"L'ho incontrata alcuni anni fa, ma non le ho dato consigli o cose del genere. Penso che se la caverà molto bene anche senza parlare con me. Non potevo pensare a un'attrice migliore" ha dichiarato Charlize Theronai microfoni di Entertainment Tonight durante la premiere di Fast X a Roma.

Mad Max: Furiosa, Anya Taylor-Joy spiega la differenza con Fury Road

Di cosa parlerà Furiosa?

Furiosa ruoterà attorno alla storia delle origini del personaggio interpretato da Charlize Theron, rapita dal posto che considera casa sua e trascinata in un contesto di guerra e conflitti di potere da una grande orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus.

A quanto pare Anya Taylor-Joy, 26 anni, ha realizzato da sola gli stunt su quattro ruote pur non avendo ancora preso la patente: "Ovviamente non posso guidare sull'autostrada, non posso parcheggiare, ma riesco a fare un giro di 180 gradi in un camion. Non ho ancora la patente di guida. Prima o poi la prenderò, ma mi sono divertita molto sul set del film perché erano tutti veicoli realizzati appositamente dallo staff artistico di Mad Max".

L'uscita nelle sale di Furiosa è fissata al 24 maggio 2024.