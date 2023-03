Mad Max: Furiosa, Anya Taylor-Joy spiega la differenza con Fury Road

Furiosa sarà il film spinoff della saga di Mad Max e la protagonista Anya Taylor-Joy ha ora parlato del progetto spiegandone la differenza con Fury Road.

I fan dovranno però attendere ancora a lungo prima di vedere la storia del personaggio in precedenza interpretato da Charlize Theron: la data di uscita nelle sale americane è stata fissata per il 24 maggio 2024.

Anya Taylor-Joy, intervistata dal podcast Total Film, ha ora spiegato parlando di Furiosa: "La cosa principale di cui abbiamo parlato io e il regista George Miller è che Fury Road era un road movie. Si svolge, penso, nel corso di tre giorni: si arriva da qualche parte e poi ci si gira e si torna indietro".

L'attrice ha poi aggiunto qualche dettaglio dello spinoff: "Questa è una storia epica. Si svolge nel corso di un lungo periodo di tempo e si può così conoscere meglio Furiosa".

Anya ha sottolineato: "Amo quel personaggio così tanto. Quell'intera esperienza è stata incredibile e George è il migliore. Spero che alle persone piaccia".

La sinossi del film diretto da George Miller con star Anya Taylor-Joy, e che avrà nel cast anche Chris Hemsworth, è la seguente:

"Il mondo sta crollando, e una giovane Furiosa viene portata via dal Luogo Verde delle Molte Madri solo per cadere nelle mani di un'orda di motociclisti guidati dal Signore della Guerra Dementus. Sfrecciando per la Terra Desolata si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. E mentre i due Tiranni combattono per il predominio, Furiosa dovrà cercare di sopravvivere ai diversi ostacoli lungo il suo cammino per trovare la strada di casa".