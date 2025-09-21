Mad Max: The Wasteland di George Miller non sarà più un film, ma una serie tv per HBO Max

Che fine ha fatto il nuovo capitolo della saga di Mad Max, il preannunciato Mad Max: The Wasteland? Secondo quanto rivelato qualche tempo fa, George Miller stava combattendo tenacemente per dare ai fan l'atteso prequel ambientato un anno prima di Mad Max: Fury Road.

Nel 2017, Miller aveva avviato la pre-produzione del progetto e si era persino assicurato l'impegno di Tom Hardy a fare ritorno, ma lo sviluppo del film è entrato in stallo quando Miller ha fatto causa alla Warner Bros. per non avergli pagato un bonus garantito da contratto.

A ciò è seguita la realizzazione di un altro prequel, Furiosa: A Mad Max Saga, con Anya Taylor-Joy nei panni della versione giovane del personaggio di Charlize Theron e Chris Hemsworth in quelli del pittoresco villain, ma il film si è rivelato un flop al botteghino, facendo perdere alla Warner Bros. 120 milioni di dollari e diventando la seconda maggior perdita del 2024, come rivela Deadline. Il tutto nonostante le ottime recensioni.

Anya Taylor-Joy nei panni di Furiosa

Che fine farà la saga di Mad Max? Dal grande al piccolo schermo

George Miller sta ancora lottando per proseguire la saga di Mad Max, ma gli ostacoli economici sul suo cammino sembrano insormontabili. Eppure il podcast Mad Max Bible ha diffuso una voce che, se confermata, rappresenterebbe una svolta epocale. Secondo quanto anticipato, il reegista starebbe ancora sviluppando Mad Max: The Wasteland non più come lungometraggio, ma come serie tv per HBO Max e Shaun Grant sarebbe stato ingaggiato per occuparsi della sceneggiatura.

La notizia ha fondamento visto che Warner Bros. sta lottando per diventare un competitor nella guerra dello streaming e ha un disperato bisogno di contenuti originali. D'altronde, George Miller lavora all'idea di Mad Max: The Wasteland fin dagli anni '80. In origine, il progetto era stato concepito come serie tv, ma quando lo sviluppo fallì si trasformò in un videogioco. Da lì, l'idea prese forma come un libro, che alla fine ispirò la sceneggiatura di un film e ora, dopo tutte queste trasformazioni, potrebbe tornare alla sua forma originale come serie.

Quante speranze ci sono di ritrovare Tom Hardy nei panni di Max? Al momento rispondere è impossibile, ma George Miller ha dimostrato di sapersi adattare cucendo i ruoli addosso a interpreti diversi come è successo nel caso di Anya Taylor-Joy, che ha dimostrato di essere a suo agio nel ruolo reso famoso da Charlize Theron in Fury Road.