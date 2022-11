Furiosa: Anya Taylor-Joy ha realizzato da sola gli stunt su quattro ruote, ma non ha la patente

Si sono da poco concluse le riprese di Furiosa, prequel di Mad Max: Fury Road che vedrà Anya Taylor-Joy nei panni della protagonista precedentemente interpretata da Charlize Theron. Il film ruoterà attorno alla origin story di Furiosa, rapita dal posto che considera casa sua e trascinata in un contesto di guerra e conflitti di potere da una grande orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus.

A quanto pare Anya Taylor-Joy, 26 anni, ha realizzato da sola gli stunt su quattro ruote seppure non abbia ancora preso la patente: "Ovviamente non posso guidare sull'autostrada, non posso parcheggiare, ma riesco a fare un giro di 180 gradi in un camion. Non ho ancora la patente di guida e prima o poi la prenderò, ma mi sono divertita molto sul set del film perché erano tutti veicoli realizzati appositamente dallo staff artistico di Mad Max" ha rivelato l'attrice ai microfoni di IndieWire.

Anya ha poi aggiunto: "Se un istruttore di guida sale in macchina con me, tutto ciò che so fare è una guida acrobatica folle. Sto pensando di ottenere il certificato di stunt driver... così potrò guidare in tutti i film, il che sarebbe fantastico. Ma temo per quei poveracci che faranno l'esame con me perché non sono molto delicata".

Furiosa, diretto ancora una volta dal regista premio Oscar George Miller, arriverà nelle sale il 24 maggio 2024. Nel cast anche Chris Hemsworth nei panni del villain.