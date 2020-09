Friends: Jennifer Aniston, Courtney Cox e Lisa Kudrow riunite per gli Emmy 2020 (VIDEO)

Reunion a sopresa per Jennifer Aniston, Courtney Cox e Lisa Kudrow, ex protagoniste di Friends, in occasione della cerimonia degli Emmy 2020.

Jennifer Aniston in occasione della cerimonia degli Emmy 2020 ha deciso di organizzare una mini reunion con le sue amiche di sempre Courtney Cox e Lisa Kudrow, conosciute sul set della serie cult Friends, sorprendendo piacevolmente i fan.

Jennifer Aniston, oltre ad essere candidata come Miglior Attrice in una serie drammatica, è stata la prima presentatrice alla cerimonia degli Emmy 2020. Dopo la sua apparizione, Jimmy Kimmel si è collegato con lei per accertarsi che l'attrice fosse tornata a casa e ha trovato con lei anche Courteney Cox e Lisa Kudrow. Le tre ex star di Friends hanno sorpreso lo showman e il pubblico, scherzando sul fatto che vivono insieme fin dal 1994, come ha affermato Courtney Cox: "Certo che sono qui, viviamo insieme dal 1994"

Lisa Kudrow è poi entrata subito dopo l'amica, chiedendo con il tono svampito tipico del suo personaggio Phoebe: "Questa è la TV in diretta?"

Il trio di attrici, che ha recitato nella sitcom Friends al fianco di Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, non era solo in casa, poco dopo è arrivato anche Jason Bateman, altro amico di lunga data di Jennifer Aniston, probabilmente lì anche lui per sostenerla durante questa importante serata. Qui tutti i vincitori agli Emmy 2020.

Friends: cosa sappiamo dell'attesa reunion

Come è stato annunciato da mesi, è in arrivo su HBO Max la tanto attesa reunion di Friends, che vedrà il ritorno sul piccolo schermo di tutto il cast che si ritroverà nello studio originale della serie per ricordare insieme i momenti migliori delle 10 stagioni.