Freelance: Christian Slater nel cast dell'action comedy con John Cena

Deadline annuncia l'ingresso di Christian Slater nel cast della action comedy di Pierre Morel Freelance, la cui lavorazione ha appena preso il via in Colombia. Il film vede tra gli interpreti John Cena, Alison Brie, Alice Eve e Marton Csokas e Juan Pablo Raba.

Mr. Robot: Christian Slater in un momento dell'episodio d3bug.mkv

Freelance ha come protagonista un agente delle forze speciali (John Cena) che decide di lasciare l'esercito e avere una famiglia negli Stati Uniti. Dopo alcuni anni di tranquilla routine, tra il mutuo da pagare, portare a scuola i figli, barbecue nel giardino sul retro e tentativi di adeguarsi alla vita in provincia, l'uomo decide di ritornare in azione e accetta l'incarico di occuparsi della sicurezza di una giornalista (Alison Brie) mentre intervista un crudele dittatore che potrebbe aver ordinato un attacco a lui e ai suoi uomini. Durante l'intervista viene compiuto un colpo di stato e i tre sono costretti a fuggire nella giungla dove devono sopravvivere alla natura, all'esercito e a loro stessi.

Freelance è diretto dal regista francese Pierre Morel, autore della saga action Taken, il quale utilizzerà una sceneggiatura di Jacob Lentz.

Christian Slater ha ricevuto il plauso della critica per il suo ruolo vincitore del Golden Globe nella serie thriller Mr. Robot, andata in onda per quattro stagioni dal 2015 al 2019. Tra i suoi film più noti Schegge di follia, Young Guns II, Robin Hood: Prince of Thieves, True Romance, Intervista col vampiro e Windtalkers.