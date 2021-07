Christian Slater ringrazia Chris Evans per averlo mandato in trending topic sui social media

Grazie a una scherzosa menzione su Twitter, Chris Evans ha mandato il collega Christian Slater, digiuno di social, in trending topic su Twitter per un giorno intero.

Qualche giorno fa il nome di Christian Slater è diventato trending topic su Twitter dopo che la star di Captain America Chris Evans ha scherzato sul fatto che, nel 1989, Slater sembrava esattamente come ci si aspetterebbe che fosse una persona di nome "Christian Slater". Era il tipo di osservazione stupida e innocua che probabilmente non avrebbe mai ricevuto più di qualche risatina educata e una manciata di retweet se tutti coloro che leggevano il tweet non avessero pensato alla voce dell'Avenger patriottico. E così, il nome di Christian Slater è stato in tendenza tutto il giorno, e si è rapidamente trasformato da uno scherzo di Evans a un apprezzamento globale della Generazione X e del suo corpus di opere.

Pur non twittato nulla dal 2018, Christian Slater è stato informato dell'evento. Durante un'intervista promozionale in occasione dell'uscita della serie Peacock Dr. Death, l'attore ha dichiarato a ComicBook di aver trovato lo scherzo divertente e ha ringraziato Chris Evans per la menzione.

"Me lo hanno fatto notare", ha detto Slater a ComicBook. "Ho una figlia di 19 anni che me lo ha detto, spiegandomi che ero in trend. Non sapevo davvero cosa significasse; le mie capacità sui social media sono estremamente limitate. Tendo a starne fuori per lo più, ma... grazie, Chris Evans. È stato divertente".

Slater, che ha fornito la voce a Deadshot in un paio di film animati su Suicide Squad, non è estraneo a parodie e scherzi. Nel corso dello stesso gruppo di interviste, la collega Annasophia Robb ha fatto una gustosa imitazione di Slater che a quanto pare sa stare agli scherzi.

In Italia, ritroveremo Christian Slater nella serie Dr. Death, a partire dal 12 settembre su Starzplay.