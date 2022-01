Freelance: Alison Brie affianca John Cena nell'action movie di Pierre Morel

Alison Brie si prepara ad affiancare la star di Peacemaker John Cena in Freelance, il nuovo action movie diretto da Pierre Morel, artefice del successo ai box office Taken.

Secondo quanto anticipato dall'Hollywood Reporter, Freelance, action thriller il cui budget si aggira sui 40 milioni di dollari, racconta quello che accade quando un membro delle Forze Speciali decide di ritirarsi dall'Esercito e occuparsi della famiglia. Dopo numerosi anni all'insegna di mutui, impegni scolastici dei propri figli, barbecue nel giardino sul retro e tentativi di adeguarsi alla vita di provincia, l'uomo decide di accettare un incarico e occuparsi della sicurezza di una giornalista mentre intervista un crudele dittatore che in passato potrebbe aver ordinato un attacco al suo team quando era in prima linea. Durante l'intervista avviene però un colpo di stato e i tre sono obbligati a fuggire nella giungla dove devono sopravvivere agli elementi naturali, ai militari e a loro stessi.

Le riprese del film diretto da Pierre Morel dovrebbero prendere il via a febbraio in Colombia, la sceneggiatura è firmata da Jacob Lentz.

Prossimamente vedremo Alison Brie nella rom-com Somebody I Used To Know, di cui è anche co-sceneggiatrice.