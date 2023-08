Freelance: John Cena entra in azione per salvare Alison Brie nel trailer

John Cena e Alison Brie sono i protagonisti di Freelance, il nuovo film diretto da Pierre Morel, già regista di Taken di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video si assiste così a numerose scene d'azione e tanti momenti divertenti nel vedere come una guardia di sicurezza privata deve impegnarsi per salvare la vita a una giornalista alla ricerca di uno scoop. La reporter ha infatti l'occasione di intervistare un dittatore in Colombia, ma un colpo di stato mette i tre a rischio.

La trama del film

Freelance ha al centro un agente delle forze speciali (John Cena) che decide di lasciare l'esercito e avere una famiglia negli Stati Uniti. Dopo alcuni anni di tranquilla routine, tra il mutuo da pagare, portare a scuola i figli, barbecue nel giardino sul retro e tentativi di adeguarsi alla vita in provincia, l'uomo decide di ritornare in azione e accetta l'incarico di occuparsi della sicurezza di una giornalista (Alison Brie) mentre intervista un crudele dittatore (Juan Pablo Raba) che potrebbe aver ordinato un attacco a lui e ai suoi uomini. Durante l'intervista viene compiuto un colpo di stato e i tre sono costretti a fuggire nella giungla dove devono sopravvivere alla natura, all'esercito e a loro stessi.

Nel cast del film, in arrivo il 9 ottobre nelle sale americane, c'è anche l'attore Christian Slater.

Freelance è diretto dal regista francese Pierre Morel, autore della saga action Taken, la sceneggiatura è invece firmata da Jacob Lentz.