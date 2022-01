Freelance: Alice Eve nel cast dell'action comedy con John Cena

Nel cast dell'action comedy Freelance, con star John Cena, ci saranno anche Alice Eve (Star Trek: Into Darkness) e Marton Csokas (The Last Duel).

Le riprese sono attualmente in corso in questi giorni in Colombia e il progetto permetterà alla star di Peacemaker di tornare sul grande schermo dopo il successo di The Suicide Squad: Missione Suicida.

Il film Freelance ha come protagonista un agente delle forze speciali (John Cena) che decide di lasciare l'esercito e avere una famiglia negli Stati Uniti. Dopo alcuni anni all'insegna dei pagamenti del mutuo, portare a scuola i figli, barbecue nel giardino sul retro e tentativi di adeguarsi alla vita in provincia, decide di ritornare in azione e accetta l'incarico di occuparsi della sicurezza di una giornalista (Alison Brie) mentre intervista un crudele dittatore che potrebbe aver ordinato un attacco a lui e ai suoi uomini. Durante l'intervista viene compiuto un colpo di stato e i tre sono costretti a fuggire nella giungla dove devono sopravvivere alla natura, all'esercito e a loro stessi.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli dei ruoli affidati ad Alice Eve e Marton Csokas. Nel cast del film, diretto da Pierre Morel (Taken), ci sarà anche Juan Pablo Raba.

Alice Eve ha recentemente recitato nella serie Belgravia, mentre Csokas ha fatto parte del cast di The Last Duel, il film di Ridley Scott con Ben Affleck, Matt Damon e Jodie Comer.