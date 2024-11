Forrest Gump, Robin Wright difende la sua Jenny dalle accuse dei fan: "Non è Voldemort, è solo egoista"

La star di Forrest Gump, Robin Wright, ha risposto alle critiche al suo personaggio mossegli dai fan del film cult del 1994 dove interpretava Jenny, interesse sentimentale di Tom Hanks. La recente reunion delle due star, nuovamente dirette da Robert Zemeckis in Here, ha fornito l'occasione per uno sguardo al passato per una difesa per il personaggio di Jenny, paragonato dai fan addirittura al villain di Harry Potter, Voldemort.

Nel corso di un'intervista col New York Times, Robin Wright ha smentito la teoria secondo cui Jenny rappresenterebbe l'antifemminismo, spiegando come il personaggio sia stato addirittura paragonato al grande cattivo della serie di Harry Potter. Pur ammettendo che Jenny è "un po' egoista", per l'attrice la sua relazione con Forrest è la "storia d'amore più dolce" che sia mai stata raccontata.

"No! Non si tratta di antifemminismo", ha detto. "La gente ha accusato Jenny di essere una Voldemort per Forrest Gump. Non lo trovo un riferimento corretto, ma è un po' egoista. Non penso che sia una punizione il fatto che contragga l'AIDS. Era così promiscua - quello era l'egoismo che la caratterizzava. Forrest si è innamorato di lei dal primo giorno, ma lei era semplicemente volubile. Ha fatto tutto ciò che le è passato per la testa. E poi si ammala e gli dice, 'Questo è tuo figlio. Sto morendo.' E lui la riaccoglie. Voglio dire, è la storia d'amore più dolce."

Forrest Gump corre

Il mito dell'uomo che correva

Scritto da Eric Roth e diretto da Robert Zemeckis, Forrest Gump è basato sul libro originale di Winston Groom. Il film racconta la storia della vita di un uomo dell'Alabama e delle sue straordinarie esperienze, inclusa un'amicizia permanente con la bella Jenny. Mentre Forrest trascorre la sua vita amando Jenny, ci vogliono decenni prima che i due si incontrino finalmente in circostanze tragiche. È una storia potente che ha aiutato la pellicola a vincere sei premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e per la migliore sceneggiatura non originale.

Henry Winkler: "Ecco perché da trent'anni sono in lite con Tom Hanks"

Nonostante l'incredibile successo, Forrest Gump non ha mai avuto un sequel, cosa che ha riempito di gioia il suo protagonista Tom Hanks.

"È questo straordinario mix di ingredienti che si regge da solo e non dovrà mai essere ripetuto", ha detto il divo. "E grazie a Dio non ci siamo mai presi la briga di provare a farne un altro. Perché mettere un cappello su un cappello? In questo momento, qualcuno sta guardando quel film dall'inizio alla fine da qualche parte nel mondo. E sta provando lo stesso senso di conforto e familiarità".