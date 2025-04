Forrest Gump, la figlia di Tom Hanks ironizza sul cameo: "La miglior esperienza di lavoro fino ad oggi"

La scrittrice E.A. Hanks è tornata a parlare della sua brevissima esperienza da attrice negli anni '90 nel corso di un evento che si è tenuto a New York City, al quale ha presenziato insieme al padre Tom Hanks.

L'occasione era la presentazione del nuovo libro The 10: A Memoir of Family and the Open Road. All'inizio della conversazione, ci ha pensato subito E.A. Hanks ad introdurre l'argomento scherzosamente:"Vogliamo subito togliere di mezzo il cameo in Forrest Gump?".

E.A. Hanks e il cameo in Forrest Gump con il padre Tom

Nel film del 1994 di Robert Zemeckis, la giovane Hanks interpretò una piccola bulletta del bus sul quale sale il giovane Forrest (Michael Conner Humphreys) prima di trovare posto accanto a Jenny (Hanna R. Hall).

"Il mio miglior lavoro fino ad oggi: la ragazza cattiva del bus" ha ironizzato E.A. Hanks, che recitò accanto al padre anche in Music Graffiti un paio d'anni dopo:"E cosa c'era di unico nel tuo ruolo di 'ragazza cattiva sul bus'?" ha ribattuto Tom Hanks.

"Ero l'unica a non essere pagata!" ha concluso la figlia della star.

Il viaggio di riscoperta di E.A. Hanks

Il libro di E.A. Hanks racconta il suo viaggio di sei mesi attraverso gli Stati Uniti per conoscere meglio sua madre, Susan Dillingham, e il suo complicato trascorso.

Dillingham, che in passato utilizzava il nome d'arte di Samantha Lewes, è scomparsa nel 2002 a 42 a causa di un cancro ai polmoni. Divorziò da Tom Hanks nel 1985, dopo cinque anni di matrimonio. Viaggiando lungo la Interstate 10 nel suo minivan fino alla Florida, Hanks utilizza i diari della madre come guida.

Una scena di Forrest Gump

Nel libro, E.A. Hanks racconta gli abusi subiti dalla madre, che descrive come una persona con problemi di salute mentale e dipendenze; Tom Hanks ottenne la custodia della figlia dopo che la madre la picchiò quando aveva 14 anni.