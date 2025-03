Forrest Gump: l'edizione 4K Ultra-HD + Blu-Ray scontata su Amazon per la Festa delle Offerte di primavera

In relazione alla Festa delle Offerte di primavera 2025 di Amazon, è possibile trovare l'edizione 4K Ultra-HD + Blu-Ray di Forrest Gump in offerta.

In occasione della Festa delle Offerte di primavera 2025, è possibile trovare l'edizione 4K Ultra-HD + Blu-Ray di Forrest Gump è scontata su Amazon. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 15,19€, con uno sconto del 5% sul prezzo più basso ultimi 30gg (16,00€) e del 10% sul prezzo mediano indicato (16,90€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere informazioni in più sul film segnalato, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto, o cliccare su questo indirizzo. L'edizione 4K Ultra-HD + Blu-Ray di Forrest Gump indicata è venduta e spedita da Amazon.

Forrest Gump: Il capolavoro di Zemeckis in 4K Ultra HD

Forrest Gump, il capolavoro immortale di Robert Zemeckis, è in sconto su Amazon in una edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray imperdibile, offrendo la possibilità di rivivere l'indimenticabile viaggio di Forrest con una qualità visiva e sonora invidiabili. Ogni scena, dalle rive del Vietnam alla corsa senza fine di Forrest attraverso l'America, acquista nuova profondità, con dettagli che emergono come mai prima d'ora.

Questa edizione arricchisce il lungometraggio in questione con contenuti speciali particolari, tra cui il commento del regista Robert Zemeckis, del produttore Steve Starkey e dello scenografo Rick Carter. Approfittate della Festa delle Offerte di primavera 2025 di Amazon.