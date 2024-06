Henry Winkler: "Ecco perché da trent'anni sono in lite con Tom Hanks"

Henry Winkler e Tom Hanks sono in lite da oltre trent'anni. L'iconico Fonzie di Happy Days ha svelato i motivi della faida nel corso del podcast How To Fail spiegando che è tutta colpa di Turner e il Casinaro, commedia poliziesca del 1989 con Tom Hanks nei panni di un detective chiamato a risolvere l'omicidio del suo ex partner mentre si deve prendere cura del suo cane.

Il 78enne Henry Winkler ha rivelato che in un primo tempo avrebbe dovuto essere lui a dirigere Turner e il casinaro e aveva già fatto 11 settimane di preparazione quando, al suo posto, è stato scelto Roger Spottiswoode.

"Conoscevo quel cane, ero diventato amico di quel mastino bavoso. Ma la star non è diventata mia amica". Quando gli è stato chiesto se la star a cui faceva riferimento fosse Tom Hanks lui ha risposto: "Probabilmente sì".

Un primo piano di Henry Winkler oggi

Galeotta fu la fan di Fonzie

Prima di essere licenziato dal film, Henry Winkler e Tom Hanks hanno avuto un incontro con una fan che, secondo Winkler, avrebbe causato tensione nella loro relazione.

"Eravamo a Carmel, questa meravigliosa cittadina sul mare sulla costa della California, alla ricerca di una location, quando all'improvviso una donna corre fuori da un negozio e grida 'Henry, Fonz! Oh, mio ​​Dio!' e io dico 'E, ovviamente, conosci Tom Hanks'", ha ricordato Winkler, aggiungendo:

"Il direttore della fotografia, quando sono stato licenziato dopo 13 giorni dall'inizio delle riprese, mi ha detto, 'Sapevo che sarebbe successo, quel giorno a Carmel'".

Nel 1993, Henry Winkler scatenò le voci sulla sua faida con Hanks quando disse a People: "Diciamo solo che andavo più d'accordo con il casinaro che con Turner".

Le ali della libertà, Tom Hanks rifiutò il ruolo da protagonista. Ecco perché

I contrasti della coppia sono tornati a essere un argomento caldo nel 2020, quando il co-protagonista di Happy Days Ron Howard ha detto al Guardian che era "deludente" che Winkler e Hanks non andassero d'accordo:

"Sono amico di entrambi, ed entrambi sono venuti a parlare con me. Hanno due modi di lavorare troppo diversi, che non si adattano. So che è stato doloroso per entrambi, ho ascoltato il loro sfogo anche se non so come aiutarli a superare i loro dissidi".

Nel 2022 Henry Winkler, che ha diviso la scena con Tom Hanks in un episodio di Happy Days, ha chiarito che lui e Hanks sono "cordiali" quando si incrociano.

"Ho incontrato Tom e Rita Wilson a una premiazione poco prima della pandemia, e siamo stati cordiali", ha detto la star di Barry nel programma radiofonico SiriusXM di Andy Cohen nel giugno 2022.