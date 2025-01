Forrest Gump: l'edizione Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray del 30simo anniversario è in sconto su Amazon

L'edizione Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray di Forrest Gump è in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 23,10€, con uno sconto dell'11% sul prezzo mediano indicato (25,95€). I dettagli relativi al film sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray di Forrest Gump è venduta e spedita da Amazon.

L'edizione Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray di Forrest Gump

Trent'anni dopo il suo debutto, Forrest Gump continua a essere un faro nel panorama cinematografico, un film capace di toccare corde emotive universali e di attraversare le epoche con una freschezza senza tempo. Per celebrare questo importante anniversario, su Amazon è possibile trovare l'edizione Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray del film.

L'elegante confezione in Steelbook, abbinata alla qualità del 4K UHD, permette di rivivere ogni dettaglio della storia di Forrest. Dai paesaggi mozzafiato agli intensi primi piani che catturano ogni sfumatura dell'interpretazione di Tom Hanks, questa edizione offre un'esperienza visiva e sonora senza precedenti. Un'ipotetica idea regalo per tutti gli appassionati di cinema, o comunque un elemento da collezione per viversi e riviversi un classico intramontabile a casa propria.