Tom Hanks è grato che il sequel di Forrest Gump non sia mai stato realizzato

Tom Hanks, che si è riunito con la co-protagonista di Forrest Gump Robin Wright e con il regista Robert Zemeckis per il nuovo film Here, ha recentemente dichiarato al New York Times di essere grato che non sia mai stato realizzato un sequel del film del 1994.

"È un amalgama straordinario che sta in piedi completamente da solo e non deve mai essere ripetuto", ha detto del film. "E grazie a Dio non ci siamo mai preoccupati di provare a farne un altro. Perché mai dovremmo?"

Non ci sarà mai un sequel del cult

Forrest Gump, in cui Hanks interpretava il personaggio principale, è basato sul romanzo del 1986 dello scrittore Winston Groom. Il film segue la vita di Forrest Gump, un uomo dell'Alabama con un quoziente intellettivo di 75 che desidera ricongiungersi con la sua fidanzata d'infanzia, e le sue esperienze dagli anni '50 agli anni '70. Anche se un sequel non è mai stato adattato per il grande schermo, Groom ha pubblicato un seguito nel 1995, Gump & Co.

Hanks ha detto nel podcast Happy Sad Confused del 2022 che "hanno provato a parlare di un altro Forrest Gump", ma che "è durato 40 minuti". E ha aggiunto: "E poi non abbiamo mai detto: 'Ragazzi, andiamo, facciamolo'".

In un'altra parte dell'intervista con il Times, l'attore di Asteroid City ha aggiunto che gli piace vedere quanto il film sia ancora speciale per le persone. "Ricevo sempre lettere in cui la gente mi dice che si riunisce con la famiglia per vedere il film come nel 1995, quando uscì per la prima volta in home video. Lo guardano tutto, dall'inizio alla fine", ha detto. "In questo momento, qualcuno sta guardando quel film da qualche parte nel mondo. E sta provando lo stesso senso di comfort e familiarità di un tempo".

Il sopracitato film di Hanks, Here, segue le vicende di una singola stanza e dei suoi abitanti, dal passato al futuro. La sinossi, infatti, recita: "Dal regista, dallo sceneggiatore e dalle star di Forrest Gump, un film originale che parla di più famiglie e di un luogo speciale in cui vivono. La storia viaggia attraverso le generazioni, catturando l'esperienza umana nella sua forma più pura. Diretti da Robert Zemeckis, sceneggiati da Eric Roth e Zemeckis, e raccontati nello stile dell'acclamata graphic novel di Richard McGuire da cui sono tratti, Tom Hanks e Robin Wright sono protagonisti di una storia d'amore, perdita, risate e vita, che si svolge proprio qui".