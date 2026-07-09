Mai fidarsi di mio marito: la storia vera che ha ispirato il film stasera su Rai 2

Un film tratto da una storia vera, in cui il giallo e il dramma si mescolano in una vicenda ricca di colpi di scena: stasera, giovedì 9 luglio alle 21:20, va in onda in prima visione assoluta su Rai 2 il thriller Mai fidarsi di mio marito (A Husband to Die For: The Lisa Aguilar Story). Diretto da Colleen Rush e David Weaver. Il film, ispirato a una sconvolgente storia vera, racconta l'incubo vissuto da una donna che, dopo una brutale aggressione mentre è incinta, scopre che la persona di cui si fidava di più potrebbe essere il mandante del tentato omicidio.

La trama di Mai fidarsi di mio marito

Lisa Aguilar sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita: è in attesa di un bambino insieme all'uomo che ama e immagina un futuro sereno per la sua famiglia. Tutto cambia però quando un misterioso aggressore si introduce nella sua abitazione e la attacca con estrema violenza, lasciandola in fin di vita.

Contro ogni previsione, Lisa riesce a sopravvivere e, mentre cerca di ricostruire quanto accaduto, emergono dettagli sempre più inquietanti. L'indagine la conduce verso una verità impensabile: dietro l'attacco non c'era una casuale violazione di domicilio, ma un piano calcolato per eliminarla. Il marito potrebbe aver organizzato l'aggressione per liberarsi di lei. Da quel momento la donna dovrà trovare la forza di affrontare una realtà sconvolgente e lottare per ottenere giustizia.

Keana Lyn Bastidas è Lisa Aguilar

Cast, curiosità e la vera storia di Lisa Aguilar

Nel cast del film troviamo Keana Lyn Bastidas nel ruolo della protagonista Lisa Aguilar, affiancata da Jon McLaren e Marilu Henner. La pellicola targata Lifetime è basata sulla vera storia di Lisa Aguilar, sopravvissuta nel 1992 a un feroce tentato omicidio avvenuto nella sua casa di Fremont, in California. All'epoca la donna era incinta quando venne aggredita da un sicario che simulò una rapina. Ferita gravemente con numerose coltellate e con la gola tagliata, riuscì incredibilmente a salvarsi fingendosi morta fino alla fuga dell'assalitore.

Le indagini portarono presto a una scoperta agghiacciante: il mandante dell'attacco era il marito Darren West, che, considerandola ormai "scomoda", aveva assoldato un killer per eliminarla. L'uomo si dichiarò colpevole di tentato omicidio e fu condannato all'ergastolo.

Negli anni successivi Lisa Aguilar ha continuato a battersi affinché la sua condanna non venisse ridotta, partecipando personalmente alle udienze per la libertà vigilata dell'ex marito e collaborando anche alla realizzazione del film che racconta la sua storia.