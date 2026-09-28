Avengers: Endgame Extra conferma importante teoria su Steve Rogers

Marvel sembra intenzionata a non lasciare troppo lavoro agli spettatori prima dell'arrivo di Avengers: Doomsday. La versione Extra di Avengers: Endgame, uscita da poco nelle sale e arricchita da alcune sequenze inedite, sta infatti costruendo una sorta di ponte verso il prossimo grande evento dell'MCU. E tra le scene aggiunte ce n'è una particolarmente importante per capire come Steve Rogers tornerà in azione.

Il nuovo materiale riprende uno dei momenti più celebri del finale di Endgame e introduce un personaggio che conosce molto bene sia Steve sia Thor: Loki. Un dettaglio che rende improvvisamente molto più chiaro quanto mostrato finora nei trailer di Doomsday. Da qui in poi spoiler su Avengers: Endgame Extra

Avengers: Doomsday, Loki raggiunge Steve Rogers nel passato

Chris Evans nei panni di Steve Rogers in Avengers: Endgame

La scena in questione parte da un'immagine familiare. Steve Rogers (Chris Evans) è nel passato insieme a Peggy Carter, la scelta con cui si chiudeva il suo viaggio in Avengers: Endgame. Questa volta, però, la storia continua per qualche istante in più rispetto al film uscito nel 2019.

Qualcuno bussa alla porta. Peggy va ad aprire e dall'altra parte trova Loki, perfettamente consapevole della presenza di Steve, come se fosse del tutto normale trovarsi lì. Il messaggio è piuttosto evidente: è lui a raggiungere l'ex Captain America e, con ogni probabilità, a coinvolgerlo nella nuova crisi che minaccia il Multiverso.

La sequenza offre così un contesto diverso al ritorno di Steve anticipato dalla promozione di Avengers: Doomsday. Nei primi filmati del cinecomic lo abbiamo visto prima nella sua nuova vita con Peggy e poi di nuovo accanto a Thor. La domanda nasce quindi spontanea: cosa potrebbe spingere Steve a lasciare la vita che ha scelto con Peggy e tornare a combattere?

La risposta sembra arrivare proprio da Loki. Dopo gli eventi della seconda stagione della serie Disney+, il Dio dell'Inganno occupa una posizione privilegiata rispetto alle diverse linee temporali e può quindi rendersi conto prima degli altri della portata della minaccia rappresentata da Doctor Doom.

Steve Rogers potrebbe non essere il motivo dello stupore di Thor

Thor e Steve Rogers in un frame del trailer di Avengers: Doomsday

La comparsa di Loki offre anche una possibile spiegazione per un altro momento mostrato nei trailer di Avengers: Doomsday. Quando Thor (Chris Hemsworth) si ritrova davanti Steve, la sua espressione lascia trasparire uno stupore evidente. Finora era sembrato naturale collegare quella reazione al ritorno di Captain America, ma la nuova scena di Endgame Extra apre uno scenario diverso.

A sorprendere davvero Thor potrebbe essere infatti la presenza di Loki al fianco di Steve. Per il Dio del Tuono, rivedere Captain America dopo tutto ciò che è accaduto nell'MCU sarebbe certamente inaspettato, ma non impossibile da accettare in un universo in cui viaggi nel tempo e realtà alternative sono ormai parte della normalità. Il ritorno del fratello avrebbe invece tutt'altro peso, come possiamo facilmente immaginare.

Thor ha visto Loki morire davanti ai suoi occhi per mano di Thanos all'inizio di Avengers: Infinity War e non sa cosa gli sia accaduto dopo. Non ha assistito alla fuga con il Tesseract in Endgame, né conosce il percorso che ha portato quella variante fino alla TVA e al nuovo ruolo assunto alla fine della seconda stagione di Loki. Se i due dovessero ritrovarsi in Doomsday, Thor avrebbe quindi parecchie cose da scoprire.

Endgame Encore prepara la crisi del Multiverso

Loki in un'immagine del finale della seconda stagione della serie

Le altre sequenze aggiuntive di Avengers: Endgame Extra sembrano andare nella stessa direzione. Una di queste mostra la TVA alle prese con una situazione sempre più critica, mentre diversi universi rischiano di collassare.

È qui che il ruolo di Loki acquista ancora più senso. Dopo aver dedicato ogni energia alla salvaguardia delle linee temporali, sarebbe naturale vederlo cercare nuovi alleati davanti a una minaccia capace di compromettere l'intera struttura del Multiverso. E Steve Rogers potrebbe essere soltanto uno dei primi nomi della lista.