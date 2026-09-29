Brad Pitt: "Heart of the Beast è stato il film più difficile che abbia mai fatto"

Brad Pitt ha scelto senza esitazioni il film che considera la prova fisicamente più impegnativa della sua carriera. Si tratta di Heart of the Beast, il survival thriller diretto da David Ayer, nel quale l'attore si è trovato a lavorare per intere giornate in condizioni estreme, arrivando anche a girare personalmente una complessa sequenza sott'acqua. Una fatica che, nonostante tutto, Pitt considera parte integrante del valore del film.

Brad Pitt racconta perché Heart of the Beast è stato il film più difficile

Intervistato da Collider, Brad Pitt ha parlato della lavorazione di Heart of the Beast - Nel Profondo Selvaggio e delle difficoltà incontrate durante le riprese. Per l'attore, il film non è stato semplicemente impegnativo per la presenza di alcune sequenze d'azione: è stata la natura stessa della produzione a trasformare il set in una prova di resistenza. "Fisicamente, direi assolutamente che è stato il film più difficile che abbia mai fatto, ma anche molto gratificante", ha raccontato Pitt.

Heart of the Beast: un'immagine del film

Il survival thriller racconta la lotta per la sopravvivenza di James e Odin dopo un incidente aereo. I due si ritrovano nel mezzo della natura selvaggia e devono affrontare condizioni ambientali estreme, mentre il loro rapporto diventa sempre più importante per riuscire a superare la situazione.

Per rendere credibile questa esperienza, la produzione ha cercato di evitare che gli attori potessero semplicemente interrompere l'immersione tra una scena e l'altra. Pitt ha spiegato che il cast doveva rimanere nelle condizioni previste dalla storia per gran parte della giornata. "In superficie è una storia di sopravvivenza, quindi dobbiamo attraversare situazioni estreme", ha spiegato l'attore. "Arrivi la mattina, ti bagni e rimani bagnato per tutto il giorno, fino alla fine della giornata".

Una condizione che Pitt descrive come una vera forma di logoramento quotidiano, ma che secondo lui ha avuto anche un'utilità precisa sul piano della recitazione. La fatica fisica, infatti, avrebbe contribuito a modificare il modo in cui gli interpreti affrontavano le scene e i loro personaggi. "Ci credo, perché questo informa la scena, informa i personaggi e informa il nostro film", ha aggiunto.

Brad Pitt ha girato personalmente la scena sott'acqua

La difficoltà della produzione non si è quindi limitata all'ambiente nel quale Pitt e il resto del cast hanno lavorato. Il film comprende anche alcune sequenze particolarmente impegnative dal punto di vista fisico, tra cui una scena subacquea che l'attore ha deciso di affrontare personalmente.

Heart of the Beast: i due protagonisti

Il regista David Ayer ha infatti raccontato che Pitt si è immerso sott'acqua per raggiungere un aereo e realizzare la sequenza prima di tornare in superficie per recuperare il fiato. Una scelta che si inserisce nella filosofia produttiva di Heart of the Beast, costruito proprio sulla necessità di rendere tangibile la fatica dei suoi protagonisti.

La sopravvivenza rappresenta soltanto una parte del conflitto. Al centro del film c'è anche il rapporto tra i due protagonisti, messo alla prova dalla paura, dalla stanchezza e dalle difficoltà di un ambiente nel quale ogni errore può avere conseguenze fatali.

Nel cast di Heart of the Beast, insieme a Brad Pitt, figurano J.K. Simmons e Anna Lambe. Il film diretto da David Ayer è arrivato nelle sale statunitensi il 25 settembre 2026.