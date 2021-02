Fino all'ultimo indizio: perché Jared Leto ha rifiutato di indossare una parrucca

Jared Leto ha rifiutato di indossare una parrucca per Fino all'ultimo indizio limitandosi al trucco prostetico per il personaggio del presunto serial killer.

Per il personaggio di Albert Sparma in Fino all'ultimo indizio, Jared Leto ha rifiutato di usare una parrucca preferendo i suoi capelli naturali. Ecco svelata la ragione.

Fino all'ultimo indizio: Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto in una scena carica di tensione

Il thriller Fino all'ultimo indizio vede Jared Leto nei panni di Albert Sparma, sospettato di una serie di delitti su cui indaga Joe "Deke" Deacon (Denzel Washington). Poche ore fa Jared Leto ha reagito con grande sorpresa alla candidatura ai Golden Globes 2021 fruttata proprio grazie al personaggio di Sparma.

L'attore premio Oscar ha già dimostrato di essere pronto tutto per dar vita a un personaggio, o meglio, quasi tutto. Leto avrebbe, infatti, rifiutato di indossare una parrucca per Fino all'ultimo indizio. La ragione l'ha svelata durante un'intervista al LA Times:

"Avevo un naso finto, avevo denti finti, avevo altri trucchi prostetici. Abbiamo provato almeno 30 parrucche diverse. Alcune di essere erano talmente ridicole che avrei spaventato chiunque. Ho pensato 'Credo che ci fermeremo prima delle parrucche.'"

Denzel Washington su Jared Leto: "Sul set nessuna stranezza, io però l'ho seguito"

Jared Leto non è stato l'unico a sottoporsi a una trasformazione fisica in Fino all'ultimo indizio. La sua co-star Denzel Washington ha preso diversi chili, e questa non è certa la prima volta che un attore si trasforma per immergersi con maggior credibilità in un personaggio.

A marzo ritroveremo Jared Leto in una delle sue trasformazioni più estreme, nei panni del Joker, in Zack Snyder's Justice League.