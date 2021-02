Jared Leto la sua reazione alla nomination ai Golden Globe 2021: "Una vera sorpresa"

Jared Leto ha commentato la sua nomination ai Golden Globe 2021 per il suo ruolo da non protagonista nel film Fino all'ultimo indizio con un breve, ma sentito post sui social nel quale ha ringraziato la Hollywood Foreign Press Association ma anche le co-star del film e la Warner Bros.

Fino all'ultimo indizio: Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto in una scena carica di tensione

"Sono incredibilmente riconoscente alla HFPA per questa nomination" - ha detto l'attore nel post - "Lavorare con mr. Denzel Washington, Rami Malek, John Lee Hancock, Mark Johnson e il team della Warner Bros è stato davvero uno dei momenti più alti della mia carriera. Questa candidatura è stata una vera sorpresa e un modo meraviglioso per iniziare la giornata. Congratulazioni a tutti gli altri candidati. Per me è un onore far parte di questo meraviglioso gruppo di artisti."

Oltre a Jared Leto, le candidature ai Golden Globe 2021 per il miglior attore non protagonista in un dramma sono andate a Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah, Bill Murray per On the Rocks, Leslie Odom, Jr., One Night in Miami e Lat but not Least a Sacha Baron Cohen per The Trial of the Chicago 7. Cohen è candidato anche per Borat 2 e ha già detto che se perderà coinvolgerà Rudy Giuliani nella protesta contro la HFPA.

Fino all'ultimo indizio è incentrato sul Vice Sceriffo della Kern County, Joe "Deke" Deacon (Washington), che viene mandato a Los Angeles per quello che doveva essere un veloce incarico di raccolta di prove. Al contrario, si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. A guidare l'indagine, il Sergente Jim Baxter (Malek) che, colpito dall'istinto di Deke, richiede il suo aiuto non ufficiale. Ma mentre danno la caccia al killer, Baxter ignora che l'indagine sta riportando a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, svelando segreti scomodi che potrebbero mettere a repentaglio molto più che il suo caso.

Nelle ultime settimane Jared Leto, che nel film interpreta il principale sospettato, ha detto che lavorare con Denzel Washington è stato un onore e lo stesso Washington a sua volta ha dichiarato di aver seguito con attenzione il collega, che al contrario di quanto ci si potesse aspettare non ha i avuto comportamenti bizzarri di cui si favoleggiava durante le riprese di altre pellicole.