Denzel Washington su Jared Leto: "Sul set nessuna stranezza, io però l'ho seguito"

Sono davvero in pochi a non conoscere la dedizione e l'impegno di Jared Leto nei confronti dei personaggi che interpreta sullo schermo, caratteristiche che più volte ha portato all'estremo immedesimandosi al massimo nel ruolo anche a telecamera spenta, dando vita a tanto peculiari quanto chiacchierati episodi. Ma secondo Denzel Washington, sul set di Fino all'ultimo indizio, tutto si è svolto nella più totale normalità.

Fino all'ultimo indizio: Denzel Washington e Jared Leto nella prima foto del film

Niente regali di dubbio gusto ai propri colleghi, niente vita da strada forzata, niente immedesimazioni eccessive (come camminare bendato sul set per tutto il tempo) fuori dall'orario di lavoro questa volta per Jared Leto.

Sul set di Fino all'ultimo indizio, il thriller di John Lee Hancock in cui Leto affianca Rami Malek e Denzel Washington, l'interprete di Joker - che qui dà il volto al principale sospettato in una serie di omicidi, Albert Sparma - non si sarebbe cimentato nelle sue solite pratiche vicine al method acting. O, se non altro, si è curato di non applicarle in presenza di Denzel Washington.

"Non ha fatto nulla di tutto ciò con me" ha affermato l'attore due volte Premio Oscar ai microfoni di USA Today "Nah. Gli avrei fatto una visitina altrimenti. Ma non è successo. Lui è stato alla larga da me, e io da lui, con tutto il rispetto possibile. Letteralmente: un giorno tutto ciò che abbiamo fatto è stato un cenno con il capo per salutarci uno da un lato della strada, e l'altro dalla parte opposta". Washington, infatti, non è un grande fan della metodologia attoriale per la quale è solitamente noto Leto, ma ha poi voluto ammettere: "Però l'ho seguito in giro, qualche volta. È capitato che mi trovassi fuori dal suo appartamento in alcune occasioni, senza che lui se ne accorgesse. Non dirò altro al riguardo, ma la metterà così, lui non se ne è accorto".

Vedremo allora se l'interpretazione di Leto in Fino all'ultimo indizio, in uscita il 29 gennaio nei cinema americani e su HBO Max, risentirà dell'approccio differente, o se invece l'attore Premio Oscar per Dallas Buyers Club ci regalerà comunque un'altra grande performance.