Fast X, Vin Diesel: 'Far tornare Dwayne Johnson non è stata un'impresa facile'

Tra i vari cameo di Fast X, decimo capitolo del franchise di Fast & Furious, non si può non citare quello shock di Dwayne Johnson, tornato nuovamente nei panni di Luke Hobbs. Un ritorno che in pochissimi si aspettavano, date le numerose diatribe tra l'ex wrestler e Vin Diesel, ma è stato proprio quest'ultimo a riaccoglierlo all'interno della "famiglia".

"Non è stata un'impresa facile perchè negli ultimi anni l'universo di Fast si era espando ed avevamo creato tanto. Ma il ritorno del suo personaggio era necessario per dare una chiusura a tutte le storie" ha spiegato Vin Diesel in una featurette presente nella versione Home Video del film. E il regista Louis Leterrier ha aggiunto: "Non puoi avere un Fast & Furious senza una fantastica scena post-credits".

La scena post-credit di Fast X mostra il cattivo di Jason Momoa chiamare Hobbs per dirgli che sta venendo a prenderlo, confermando così il ritorno di Johnson nella seconda parte di Fast X. Tutto ciò ha reso anche possibile la produzione del sequel di Hobbs & Shaw, film uscito nel 2019, che farà da ponte per il nuovo capitolo del franchise.

Fast X, girati due finali diversi

In una passata intervista Alan Ritchson, interprete di Aimes, ha rivelato che in fase di montaggio erano stati girati due finali differenti. In uno di questi veniva svelato che il suo personaggio e quello di Jason Momoa, ovvero Dante, erano in realtà fratelli di sangue.

Alla fine si è deciso di optare per il finale visto al cinema.