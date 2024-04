Fast & Furious, Ludacris sul futuro del franchise: 'Sorprenderemo tutti'

Mentre siamo in attesa del prossimo film di Fast & Furious, Ludacris ha accennato brevemente al futuro della saga con Vin Diesel protagonista e sulle novità in arrivo per il franchise.

Parlando recentemente con PEOPLE l'attore e rapper ha notato che i fan tendono a menzionare "qualsiasi cosa sia l'ultima cosa che ho fatto" quando viene avvicinato in pubblico.

"Il Super Bowl ha un effetto un po' duraturo, di sicuro. Mi diranno: 'Oh, ho appena visto il film che hai fatto. Come va, Luda? Oh, ho appena sentito quella canzone, quel pezzo. Hai spaccato. Oh, ti ho appena visto al Super Bowl'", ha raccontato il rapper e attore che a febbraio si è esibito nell'halftime show del Super Bowl insieme a Usher e Lil Jon. "Qualunque sia l'ultima cosa che ho fatto, è così che la gente si rivolge a me. È una cosa bellissima".

Ludacris e Fast & Furious, 20 anni dopo

Ludacris - il cui vero nome è Christopher Bridges - ha poi aggiunto che sperare in altri film di Fast & Furious vengano sviluppati con lui nel cast in futuro. L'attore ha interpretato il personaggio di Tej Parker nella popolarissima serie di film d'azione di Vin Diesel a partire da 2 Fast 2 Furious del 2003 ed è tornato anche per Fast X dello scorso anno.

"L'ultimo film ha un finale aperto, per così dire. Ha lasciato la gente in sospeso", ha continuato. "Sento che torneremo sicuramente a un certo punto, molto presto, per sorprendere tutti. Sarà l'ultimo? Non lo so, ma vedremo".

Fast X ha guadagnato 704,8 milioni di dollari al box-office mondiale alla sua uscita nel maggio 2023. La serie rimane particolarmente popolare a livello internazionale e ha realizzato il 79,3% degli incassi all'estero.