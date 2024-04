Fast & Furious, John Cena sulla faida Vin Diesel/Dwayne Johnson: 'Due maschi alfa, può sopravvivere solo uno'

La faida tra Vin Diesel e Dwayne Johnson sembra essersi risolta con il ritorno di quest'ultimo nel prossimo film di Fast & Furious, ma secondo il parere di John Cena, solo uno dei due potrà sopravvivere a questo braccio di ferro, essendo entrambi "due maschi alfa".

L'ex-star della WWE è intervenuto come ospite nel podcast Armchair Expert di Dax Shepard, dove ha parlato della faida sviluppatasi dietro le quinte del franchise tra le due star. "Ci sono sicuramente delle voci a riguardo. Non posso negarlo. Sono due maschi molto alfa e motivati", ha risposto Cena. "Ce ne sono due, ma solo uno può sopravvivere".

Cena si è unito al franchise cinematografico in Fast & Furious 9 - The Fast Saga del 2021 nel ruolo di Jakob Toretto, il fratello rinnegato di Dom (Diesel).

Dwayne Johnson e Vin Diesel si affrontano in una scena di Fast & Furious 5

Dinamiche familiari

"Dovete ricordare che sono stato in uno spogliatoio dove c'erano lottatori veterani con una storia di famiglia importante", ha spiegato Cena, riferendosi al tipo di dinamiche presenti nel mondo del wrestling. "'Cosa faceva tuo padre?' 'Lottava'. 'Cosa faceva tuo nonno?' 'Wrestling'. Sono stato in quell'ambiente; conosco quel tipo di dinamiche e mi sono adattato a quello che succedeva".

Cena ha continuato: "Sono stato invitato a casa di qualcuno, nella famiglia di qualcuno. E a prescindere da tutto, questa è una IP che ha avuto nove puntate ed è una saga d'azione e tutto il resto è rumore di fondo. Come minimo, deve esserci rispetto per quello che questa saga rappresenta".

La faida tra Johnson e Diesel è diventata pubblica nell'agosto 2016, quando The Rock si è scagliato contro il collega. Johnson si è unito al franchise in Fast & Furious 5 del 2011, girando tre film prima recitare nello spin-off Fast & Furious - Hobbs & Shaw del 2019 al fianco di Jason Statham.

Vin Diesel vs The Rock: Jason Staham "Io ne resto fuori"

Diesel aveva espresso il desiderio che Johnson tornasse nel franchise principale in Fast X, ma quest'ultimo ha risposto che non sarebbe tornato. Tuttavia, il dissidio tra i due sembra essersi placato, dato che Johnson è tornato per una scena a metà dei titoli di coda dell'ultimo capitolo, lasciando aperta la porta a un suo ritorno nell'undicesimo film.